Capannori, torna ‘…E io ti cullerò’: al via il percorso per i futuri genitori

Torna, a partire dal prossimo 21 ottobre , alle 21,15 al centro per le famiglie Piccola Artemisia, in via Guido Rossa a Capannori, l’iniziativa …E io ti cullerò, il percorso rivolto alle donne e agli uomini in attesa di un figlio promosso dall’associazione Paideia e dal Comune di Capannori.

Si tratta di un percorso gratuito di accompagnamento alla maternità e alla paternità che rappresenta un’occasione importante per affrontare insieme e con l’aiuto di esperti, sia prima che dopo il parto, le tematiche legate all’educazione dei figli e ai rapporti esistenti all’interno della famiglia.

..E io ti cullerò prevede incontri a cadenza settimanale per la durata di otto mesi con la partecipazione di psicologi, pedagogisti, antropologi, educatori di nido d’infanzia, ostetriche ed esperti di promozione alla lettura. Ai partecipanti saranno anche date informazioni sull’allattamento e svezzamento. L’iniziativa prevede anche un corso di cinque incontri di massaggio infantile.

“Salutiamo con piacere l’avvio della nuova edizione di questo percorso organizzato dall’associazione Paideia con la collaborazione del Comune che intende supportare le coppie in attesa di un figlio – afferma l’assessora alle politiche educative del Comune di Capannori Silvia Sarti -. Un’iniziativa importante sul piano sociale, poiché fornisce a chi aspetta un figlio un punto di riferimento sul piano della professionalità e su quello del mutuo aiuto con gli altri partecipanti al percorso. L’obiettivo è quello di essere al fianco delle nuove famiglie, così come facciamo con le agevolazioni per i servizi per la prima infanzia e con le numerose attività proposte dalla rassegna ‘Famiglie in relazione’ che si svolge a ‘Piccola Artemisia’ rivolte ai più piccoli e ai loro familiari”.

Per il quinto anno consecutivo il percorso porta avanti una collaborazione con l’analogo progetto ‘Tu qui’ di Altopascio promosso dal Comune di Altopascio e dalla cooperativa sociale La Luce. Il percorso inizierà il 3 febbraio 2027 (ore 21.15) e si svolgerà al nido d’infanzia Nido Farfalla in via San Francesco d’Assisi ad Altopascio. Anche in questo caso gli incontri avranno frequenza settimanale e la durata di otto mesi.

Il percorso di Capannori e quello di Altopascio si integrano e sono stati pensati per per poter accogliere nell’arco di un intero anno tutte le coppie che aspettano un figlio e potrebbero decidere di frequentare questo percorso.

“Diventare genitori è un cambiamento profondo, che porta con sé emozioni, domande, nuove responsabilità e anche il bisogno di sentirsi accompagnati – afferma l’assessore al welfare del Comune di Altopascio Valentina Bernardini -. Con Tu qui vogliamo offrire alle future mamme e ai futuri papà uno spazio di ascolto, confronto e condivisione, dove trovare strumenti utili, costruire relazioni e scoprire che la genitorialità può essere un’esperienza da vivere insieme, sostenuti da una comunità. È questo il senso del progetto, che portiamo avanti con convinzione insieme alla cooperativa sociale La Luce e in collaborazione con il percorso promosso a Capannori: investire sul benessere delle famiglie fin dai primi mesi di vita dei bambini, rafforzando una rete di sostegno che mette al centro le persone, i loro bisogni e le loro relazioni. Un impegno che si inserisce in una visione più ampia delle nostre politiche educative e sociali, perché accompagnare la crescita di un bambino significa anche prendersi cura della comunità in cui crescerà”.

Per iscriversi a …E io ti cullerò è necessario rivolgersi a all’Ufficio Promozione Sociale del Comune tel. 0583 428420; piccola.artemisia@comune.capannori.lu.it.