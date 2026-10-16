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Inaugurata in Municipio la mostra fotografica ‘Estate Capannorese 2026’
Gli scatti di Roberto Pardini e Giuliano Berti raccontano cultura, eventi e spettacoli che hanno animato il territorio. Esposizione aperta fino al 4 novembre
È stata inaugurata mercoledì pomeriggio (13 ottobre) nell’atrio della sede comunale la mostra fotografica Estate Capannorese 2026, di Roberto Pardini e Giuliano Berti. Un viaggio per immagini fra cultura, spettacoli ed eventi del territorio che hanno animato la scorsa estate a Capannori: da Ma la notte sì! a Tempi Moderni, dall’Altro Scrigno di Pandora a Incanto in Villa, dai concerti all’alba e al tramonto a Hi Ho Music Festival, fino al Festival delle Pievi e alla Festa dell’Aria e dello Sport.
Oltre agli autori, al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Giordano Del Chiaro, l’assessora alla cultura, Claudia Berti e i rappresentanti di molte associazioni culturali del territorio.
“Questa mostra ha un significato particolare, perché ripercorre le tappe dell’estate capannorese, una manifestazione culturale e di intrattenimento diffusa sul territorio con tantissimi eventi, in grandissima parte gratuiti, che possiamo realizzare grazie all’iniziativa, all’impegno e alla collaborazione di tante associazioni locali che ringrazio – sostiene il sindaco Giordano Del Chiaro -. Un grande grazie agli autori della mostra che hanno messo a disposizione della comunità bellissime foto che ritraggono alcuni dei momenti salienti degli eventi culturali che hanno caratterizzato la scorsa estate a Capannori”.
La mostra resterà aperta fino al 4 novembre negli orari di apertura del Palazzo Comunale : dal lunedì al venerdì 9 – 19.