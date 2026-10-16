Inaugurata in Municipio la mostra fotografica ‘Estate Capannorese 2026’

È stata inaugurata mercoledì pomeriggio (13 ottobre) nell’atrio della sede comunale la mostra fotografica Estate Capannorese 2026, di Roberto Pardini e Giuliano Berti. Un viaggio per immagini fra cultura, spettacoli ed eventi del territorio che hanno animato la scorsa estate a Capannori: da Ma la notte sì! a Tempi Moderni, dall’Altro Scrigno di Pandora a Incanto in Villa, dai concerti all’alba e al tramonto a Hi Ho Music Festival, fino al Festival delle Pievi e alla Festa dell’Aria e dello Sport.