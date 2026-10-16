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La Uil a Capannori per Ottobre Rosa: “La prevenzione del tumore al seno non sia un privilegio”
Il sindacato aderisce alla giornata di prevenzione di domani e richiama l’attenzione sugli ostacoli economici e organizzativi nell’accesso ai servizi
Nessuna donna dovrebbe rinunciare alla prevenzione per difficoltà economiche, problemi organizzativi o ostacoli nell’accesso ai servizi sanitari. È il messaggio che la Uil di Lucca porta alla giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, in programma domani (17 ottobre), dalle 9 alle 13, al distretto sanitario di Capannori, in piazza Aldo Moro 34.
L’appuntamento, promosso dal Comune e dall’Asl Toscana nord ovest nell’ambito di Ottobre Rosa, con la collaborazione di associazioni e organizzazioni del territorio, unirà informazione e prevenzione: durante la mattinata saranno allestiti stand informativi e le donne residenti nel comune che si siano preventivamente prenotate potranno sottoporsi a una visita senologica gratuita, effettuata dai medici dell’azienda sanitaria.
A rappresentare il sindacato saranno Sandra Picchi, della Uil Pensionati, Veronica Durante, del Coordinamento Donne Uil, e Sabrina Benedetti, direttrice del Patronato Ital Uil di Lucca.
“La prevenzione rappresenta uno degli strumenti più importanti per tutelare la salute e la qualità della vita delle donne. Come Uil Pensionati – dice Picchi – riteniamo fondamentale sostenere queste iniziative, che contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce. Particolare attenzione deve essere rivolta anche alle donne, affinché nessuna rinunci alla prevenzione per difficoltà economiche, organizzative o di accesso ai servizi sanitari”.
La partecipazione alla giornata diventa anche l’occasione per richiamare l’attenzione sulle condizioni che rendono possibile la prevenzione. La Uil chiede di rafforzare i programmi di screening, ridurre i tempi di attesa e rendere i servizi più accessibili, anche nelle zone periferiche della provincia.
“Informare, sensibilizzare e favorire l’accesso ai servizi sanitari significa contribuire concretamente alla tutela delle persone. La salute delle donne deve essere una priorità in ogni fase della vita e la prevenzione non può essere considerata un privilegio, ma un diritto che deve essere garantito a tutte”, aggiunge il sindacato.
Un impegno che, per la Uil di Lucca, la Uil Pensionati, il Coordinamento Donne e il Patronato Ital, affianca la tutela dei diritti previdenziali, assistenziali e sociali alla promozione della salute della comunità: “La lotta contro il tumore al seno passa anche attraverso la partecipazione e la collaborazione tra istituzioni, sanità pubblica, associazioni e organizzazioni sindacali. Essere presenti a questa giornata significa ribadire il nostro impegno per una società più attenta alla salute, alla dignità e ai diritti delle donne”.
Il sindacato ringrazia il Comune di Capannori, la commissione pari opportunità, l’Asl Toscana nord ovest e tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione dell’iniziativa.