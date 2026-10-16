La Uil a Capannori per Ottobre Rosa: “La prevenzione del tumore al seno non sia un privilegio”

L’appuntamento, promosso dal Comune e dall’Asl Toscana nord ovest nell’ambito di Ottobre Rosa, con la collaborazione di associazioni e organizzazioni del territorio, unirà informazione e prevenzione: durante la mattinata saranno allestiti stand informativi e le donne residenti nel comune che si siano preventivamente prenotate potranno sottoporsi a una visita senologica gratuita, effettuata dai medici dell’azienda sanitaria.