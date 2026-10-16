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Porcari e Montecarlo, cambia il medico di famiglia: Cardarelli subentra a Troilo
Il 31 ottobre sarà l’ultimo giorno di servizio del dottore. Gli assistiti passeranno automaticamente alla nuova professionista dal giorno successivo
Cambio del medico di famiglia per gli assistiti del dottor Umberto Troilo a Porcari e Montecarlo. L’Asl Toscana nord ovest comunica che il professionista concluderà il servizio il prossimo 31 ottobre. Dal giorno successivo subentrerà la dottoressa Chiara Cardarelli, che prenderà in carico automaticamente i suoi pazienti: per il passaggio non sarà quindi necessario effettuare alcuna richiesta.
Chi desidera scegliere un altro medico può utilizzare i servizi digitali, senza recarsi agli sportelli. Le modalità indicate dall’Asl comprendono il portale cambiomedico.sanita.toscana.it, il portale Open Toscana e l’app Toscana Salute. Sono disponibili anche i Totem PuntoSi, la richiesta tramite posta elettronica e il modulo online dell’azienda sanitaria.
Resta possibile effettuare la scelta o il cambio del medico rivolgendosi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.