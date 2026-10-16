Porcari e Montecarlo, cambia il medico di famiglia: Cardarelli subentra a Troilo

Cambio del medico di famiglia per gli assistiti del dottor Umberto Troilo a Porcari e Montecarlo. L’Asl Toscana nord ovest comunica che il professionista concluderà il servizio il prossimo 31 ottobre. Dal giorno successivo subentrerà la dottoressa Chiara Cardarelli , che prenderà in carico automaticamente i suoi pazienti: per il passaggio non sarà quindi necessario effettuare alcuna richiesta.

Chi desidera scegliere un altro medico può utilizzare i servizi digitali, senza recarsi agli sportelli. Le modalità indicate dall’Asl comprendono il portale cambiomedico.sanita.toscana.it, il portale Open Toscana e l’app Toscana Salute. Sono disponibili anche i Totem PuntoSi, la richiesta tramite posta elettronica e il modulo online dell’azienda sanitaria.