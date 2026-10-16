Ritardi su Salanetti, Del Chiaro dà la colpa al Comune di Porcari. Fornaciari: “Per noi è solo un vanto”

Per Capannori un ostacolo alla realizzazione dell’impianto, per Porcari la dimostrazione di aver esercitato fino in fondo il proprio ruolo. È sul significato dei ritardi nell’iter di Salanetti che si riaccende il confronto tra i sindaci Giordano Del Chiaro e Leonardo Fornaciari. Quest’ultimo, con un video e un post pubblicato oggi (16 ottobre), rovescia la critica del collega: “Voleva essere una critica. Per noi invece è il riconoscimento di un lavoro importante e ben fatto”.

A innescare la replica sono le dichiarazioni del sindaco di Capannori a Monitor Italia, la trasmissione di NoiTv con Egidio Conca e Andrea Marcucci. Del Chiaro ha attribuito all’opposizione portata avanti dal Comune di Porcari la responsabilità del rallentamento del percorso dell’impianto per il trattamento dei prodotti assorbenti, giudicandone negativamente gli effetti e ribadendo di considerare sbagliata la posizione dell’amministrazione confinante.

Un’affermazione che Fornaciari riprende nel proprio video per rivendicare proprio il peso delle contestazioni avanzate da Porcari. Il sindaco richiama il lavoro svolto in conferenza dei servizi: dubbi, richieste di chiarimento e osservazioni che, nella sua ricostruzione, hanno fatto emergere problemi rilevanti, alcuni dei quali ancora irrisolti. A dimostrarne l’utilità, sostiene, sarebbe il confronto tra il progetto iniziale e quello uscito dal procedimento.

“Se qualcuno pensava che Porcari dovesse limitarsi a prendere atto delle decisioni altrui, ha fatto male i suoi conti”, scrive Fornaciari nel post che accompagna il filmato. “Abbiamo esercitato fino in fondo il nostro ruolo, dando voce alle preoccupazioni dei nostri cittadini. Rivendichiamo ogni minuto di quel tempo speso a pretendere risposte”.

Nel confronto entra anche l’impianto di Perugia, citato da Del Chiaro come esempio di una struttura analoga a quella prevista a Salanetti. Nel passaggio televisivo, riproposto anche nel video di Fornaciari, il sindaco di Capannori ne annuncia l’inaugurazione entro la fine dell’anno, sostenendo che la tecnologia sia la stessa e che l’impianto svolgerà le medesime funzioni.

Fornaciari prende spunto dal paragone per sollevare un ulteriore interrogativo. Secondo quanto riferisce, al 30 luglio RetiAmbiente non aveva ancora concluso il contratto con la ditta chiamata a realizzare l’impianto di Salanetti. Il sindaco mette quindi a confronto questo passaggio con l’apertura annunciata a Perugia entro Natale e si domanda se le due situazioni siano effettivamente sovrapponibili: “Siamo proprio sicuri che l’impianto sia uguale?”.

Il contratto ancora da concludere al 30 luglio offre a Fornaciari lo spunto per tornare sulle responsabilità dei ritardi e ribaltare la critica di Del Chiaro: “È ancora colpa del Comune di Porcari? Beh, se così fosse per noi è solo un vanto“.

La contrarietà dell’amministrazione porcarese, ribadisce nel video, resta ferma e si sarebbe anzi rafforzata con gli approfondimenti compiuti nel tempo. Una posizione che Fornaciari sottolinea essere condivisa da numerosi cittadini e dai comitati ambientali.