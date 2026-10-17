Dalla lettura al teatro: a Porcari arrivano i laboratori gratuiti di ‘Voci di comunità’

Imparare a dare voce a un testo, trasformare una pagina in un dialogo, costruire un personaggio attraverso gesti, pause e intonazione. Sono le esperienze al centro di Voci di comunità, il progetto del comune di Porcari che propone tre laboratori gratuiti di lettura, narrazione e teatro, in programma dal 19 ottobre al 16 novembre all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara, in via Roma 121.

La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni, anche senza precedenti esperienze teatrali. Ogni percorso potrà accogliere un massimo di 15 persone, con iscrizione obbligatoria.

Il primo laboratorio a partire sarà Biblioteca in scena – Dalla parola alla voce, dal testo all’emozione, dedicato alla lettura espressiva, all’interpretazione e alla presenza scenica. Cinque gli incontri, il 19 e 26 ottobre e il 2, 9 e 16 novembre, dalle 21 alle 23, per un totale di dieci ore. A condurli saranno Daniela Bertini, Rodolfo Baglioni e Alessandro Pelligra, con la collaborazione dell’associazione culturale Il Gabbiano Aps. Il percorso affronterà la comprensione del testo e dei personaggi, l’uso della voce e le possibilità espressive del corpo, alternando esercizi individuali, attività in piccoli gruppi e momenti collettivi.

Sarà invece concentrato in un’unica giornata Cecità – Leggere al buio, vedere attraverso le parole, laboratorio intensivo ispirato al romanzo di José Saramago. L’appuntamento è per sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con Tiziana Rinaldi e la collaborazione de La Cattiva Compagnia Aps. Letture, esercizi di ascolto e percezione, improvvisazioni e lavoro sulla voce serviranno a esplorare il rapporto con gli altri, la fiducia, l’isolamento e il senso di comunità. Non è necessario aver letto il romanzo.

Il terzo percorso, Dal libro al teatro – Lettura espressiva, scrittura e messa in scena, sarà condotto da Roberto Merlino, con la collaborazione di Corte Tripoli Cinematografica Aps. Si svolgerà sabato 31 ottobre, 7 e 14 novembre, dalle 15 alle 18, per un totale di nove ore. Il primo incontro sarà dedicato alle tecniche di lettura e comunicazione, il secondo alla scrittura teatrale e alla costruzione del personaggio, il terzo all’interpretazione scenica, lavorando sull’inizio dell’Amleto di Shakespeare e sul celebre monologo Essere o non essere.