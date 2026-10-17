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Albo presidenti di seggio e scrutatori: aperte le domande per le nuove iscrizioni
Bando aperto fino al 31 ottobre per i presidenti di seggio e fino al 30 novembre per gli scrutatori
È in corso l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale e dell’albo comunale degli scrutatori.
Per quanto riguarda i presidenti di seggio la domanda di nuova iscrizione deve essere presentata entro il prossimo 31 ottobre. Per gli scrutatori, invece, la domanda di nuova iscrizione deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre.
I requisiti di idoneità per svolgere la funzione di presidente di seggio elettorale e di scrutatore sono: essere elettore del comune, non avere superato il settantesimo anno di età (per i presidenti di seggio), essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (per i presidenti), essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo (per gli scrutatori).
Chi è già iscritto non deve presentare la domanda.
Gli elettori già iscritti all’albo degli scrutatori possono richiedere di essere cancellati per gravi, giustificati e comprovati motivi entro il 30 novembre 2026, mentre i presidenti iscritti possono farlo entro il 31 dicembre.
Le domande di iscrizione devono essere presentate attraverso lo sportello telematico presente sulla home page del sito del comune (sezione ‘Servizi Demografici’) accedendo tramite Cie, Spid o Cns (la sezione scrutatori sarà attiva dal 1 novembre).