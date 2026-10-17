L'appuntamento|
Alla Casa del cibo ‘I diavoletti’ un incontro ed una cena con protagonista la mela
Prima il convegno sui temi della produzione e del consumo delle mele, poi la degustazione a base di mele biologiche
La mela bio di Saltocchio della cooperativa agricola sociale Calafata protagonista sabato (24 ottobre) alla Casa del cibo I diavoletti. Ispirata dal famoso detto popolare una mela al giorno toglie il medico di torno prosegue con le mele l’attività di approfondimento sul cibo e sui prodotti del territorio.
Alle 19 incontro sui temi della produzione e del consumo delle mele con il presidente di Calafata, Marco Bechini, e con Krizia Casini, nutrizionista.
A seguire, alle 20 è prevista una cena/degustazione tutta a base di mele biologiche (28 euro – 20 euro bambini). Di seguito il menù: sfogliatine salate di mele e gorgonzola; insalata di mele e melograno, crostino con formaggio roquefort, mele e noci; insalata di patate, mele e maionese vegan; pecorino della Garfagnana con confettura di mele e peperoncino; risotto con mele e pecorino; e crumble di mele. Acqua, vino bianco e rosso, succo di mele, caffè equo e solidale. Per tutti i partecipanti alla cena sarà a disponibile un chilogrammo di mele biologiche.
Per la cena è necessario prenotarsi entro giovedì (22 ottobre): Chiara 3338523771; Enrico 3357761805.