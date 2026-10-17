Costretta a cambiare scuola per i disagi per raggiungere la fermata dello scuolabus

Una vicenda che unisce i disagi dei servizi scolastici alle polemiche sui rapporti tra cittadini e amministrazione comunale. A sollevare il caso è una madre residente a Montecarlo, che ha deciso di rendere pubblica la propria odissea legata alla fruizione del servizio di scuolabus gestito per la scuola dell’infanzia frequentata dal figlio di soli tre anni.

“Faccio regolare domanda per il pulmino scolastico con presa da casa. La domanda viene accolta – spiega la donna nel ripercorrere l’avvio dell’anno scolastico –. Solo ad ottobre, a scuola iniziata, mi comunicano che devo percorrere 750 metri a piedi fino alla fermata, su strada a doppio senso, stretta, senza marciapiede, in discesa con auto veloci. Con me ho anche una bimba di un anno in passeggino”.

Di fronte alle evidenti criticità di sicurezza, la madre si è rivolta direttamente ai referenti politici del Comune per cercare un punto d’incontro: «Mi rivolgo all’assessore. Devo dire che insieme agli altri ha cercato una soluzione, ma specificando subito: Non ti prometto niente, ci provo ma non ti prometto niente“. Nel corso del confronto, la situazione però non si è modificata: “A quel punto ho chiesto: Ma nel caso non riuscite a trovare una soluzione, cosa devo fare? Mi devo trasferire?. E mi è stato risposto: Sì, ma per questo non ti preoccupare, nel caso facciamo un cambio interno“.

Nonostante i tentativi di mediazione, la fermata dello scuolabus è stata riposizionata con un avanzamento di soli cento metri, lasciando ancora 650 metri da percorrere a piedi nelle medesime condizioni di pericolo. Sollecitato nuovamente un supporto concreto per il trasferimento ad altro plesso, le risposte ricevute hanno amareggiato la famiglia, che è stata invitata a provvedere da sola, a differenza, secondo quanto dice la donna, di quanto affermato in un primo momento.

La situazione di stallo ha spinto la donna a rivolgersi direttamente ai vertici del municipio: “Sono andata dalla sindaca dicendo che, non avendo altra scelta, mi sarei trasferita e avrei reso pubblica la vicenda. Solo la settimana successiva è arrivata la proposta di una soluzione completa, quando ormai lunedì scorso avevo già iscritto mio figlio in un’altra scuola in un altro Comune perché costretta visto che loro non avevano trovato soluzioni concrete. Non pretendo che mi venga preso in casa, ma nemmeno in queste condizioni, se lo avessi saputo prima sicuramente me me sarei andata subito“.

Se con l’amministrazione comunale c’è stato lo scontro, parole di profonda gratitudine sono state invece espresse nei confronti dell’istituzione scolastica: “Ci tengo a sottolineare che grazie al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica è stato veramente esaustivo e ci ha aiutati in tutto, quindi grazie a lui abbiamo risolto facilmente il famosissimo cambio interno“.

La donna conclude rimarcando di raccontare la propria esperienza diretta e mettendosi a disposizione per mostrare la documentazione e le immagini del tratto stradale contestato.