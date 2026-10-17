Lago di Sibolla, la gestione passa alla Lipu: nuovo corso per tutela, accessibilità e ricerca

Rinnovata la gestione del centro visite e dei percorsi naturalistici della riserva naturale del Lago di Sibolla, affidata alla Lipu a seguito di bando pubblico. Lo hanno reso noto la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, l’assessore all’ambiente, Daniel Toci, il responsabile del settore oasi e riserve Lipu, Ugo Faralli, il referente Gav, Claudio del Vita, e il responsabile territoriale Lipu, Alessio Bartolini.

“Sibolla – spiega la sindaca D’Ambrosio – è uno dei patrimoni ambientali più importanti del nostro territorio e vogliamo che diventi sempre più un punto di riferimento per la tutela della biodiversità, la ricerca e l’educazione ambientale. In questi anni abbiamo investito nella cura e nella valorizzazione della Riserva. Oggi rafforziamo questo percorso grazie alla collaborazione con la Lipu e con le associazioni del territorio, per rendere Sibolla sempre più conosciuta, accessibile e vissuta, nel rispetto della sua straordinaria ricchezza naturale“.

“La tutela ambientale – aggiunge l’assessore Toci – richiede una presenza concreta e costante sul territorio. La nuova gestione ci permette di rafforzare manutenzione, conservazione e attività scientifiche, coinvolgendo sempre di più cittadini, scuole e visitatori. Il finanziamento regionale rappresenta un ulteriore passo avanti: con tre Guardie Ambientali Volontarie potremo garantire maggiore controllo e prevenzione, affiancando il lavoro delle forze dell’ordine. Vogliamo che Sibolla continui a crescere come patrimonio ambientale e luogo di conoscenza per tutta la comunità“.

La Lipu rafforzerà le attività di conservazione, ricerca e divulgazione, prevedendo dal 2027 almeno 160 giornate annue di apertura del centro visite, visite guidate, iniziative gratuite e attività didattiche per le scuole. Entro giugno 2027 sarà inoltre presentato un progetto per realizzare un percorso accessibile anche alle persone con disabilità motorie o ridotta mobilità. Tra gli interventi allo studio figurano nuovi punti di osservazione della fauna, una torretta per il birdwatching vicino alla garzaia, il recupero di tre stagni al Guado delle Giuncaie e percorsi multimediali dedicati alla botanica e all’ecologia. Progetti che si affiancano a quello già finanziato Sibolla di Tutti, con un orizzonte di sviluppo fino al 2030. Proseguiranno inoltre i monitoraggi scientifici su flora, fauna, specie rare e invasive, insieme a nuove attività di ricerca.