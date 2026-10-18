Il disservizio|
Studente cambia scuola per i disagi del pullmino: la replica del Comune di Montecarlo
L’amministrazione comunale precisa: “Il confronto ha richiesto tempo per valutare le diverse possibilità e concordare una soluzione concretamente attuabile”
Disagi in merito al servizio di trasporto scolastico a Montecarlo. Il Comune fa sapere di essersi subito attivato per individuare una soluzione che potesse rispondere alle esigenze della famiglia. Una madre aveva segnalato la sua problematica che l’ha indotta a far cambiare scuola al figlio (leggi qui).
“La questione – spiega il Comune – non si è rivelata di semplice risoluzione. Per questo motivo, abbiamo necessario proseguire il confronto con la ditta, insistendo affinché venisse rivisto il percorso del pulmino e fosse individuata una soluzione sostenibile, senza gravare ulteriormente sui cittadini montecarlesi. Il confronto ha richiesto il tempo necessario per valutare le diverse possibilità e concordare una soluzione concretamente attuabile. Una volta individuata, questa è stata comunicata alla signora, la quale ha riferito di aver già provveduto al trasferimento del figlio presso un’altra scuola”.
“Ribadiamo – precisa l’amministrazione comunale – di aver affrontato la segnalazione con attenzione e senso di responsabilità, attivandoci fin da subito per individuare una soluzione concreta e compatibile con l’interesse generale. I tempi necessari per raggiungere un accordo con il gestore non devono essere interpretati come disinteresse o inerzia, bensì come il risultato di un lavoro volto a conciliare le esigenze della famiglia con la sostenibilità economica e organizzativa del servizio“.