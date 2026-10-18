Studente cambia scuola per i disagi del pullmino: la replica del Comune di Montecarlo

“La questione – spiega il Comune – non si è rivelata di semplice risoluzione. Per questo motivo, abbiamo necessario proseguire il confronto con la ditta, insistendo affinché venisse rivisto il percorso del pulmino e fosse individuata una soluzione sostenibile, senza gravare ulteriormente sui cittadini montecarlesi. Il confronto ha richiesto il tempo necessario per valutare le diverse possibilità e concordare una soluzione concretamente attuabile. Una volta individuata, questa è stata comunicata alla signora, la quale ha riferito di aver già provveduto al trasferimento del figlio presso un’altra scuola”.