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Altopascio, Comune e Cupla aprono il dialogo sui servizi per la terza età
Tra gli obiettivi il monitoraggio dell’assistenza socio-sanitaria e lo sviluppo di progetti per favorire socializzazione e invecchiamento attivo
Sanità di prossimità, contrasto all’isolamento e servizi per la popolazione anziana. Sono i temi al centro dell’incontro tra il Cupla Lucca, Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo, e il Comune di Altopascio, che si è svolto venerdì scorso (16 ottobre).
Al confronto hanno partecipato l’assessora al sociale Valentina Bernardini e l’assessore al commercio Adamo La Vigna. La delegazione del coordinamento provinciale era composta dal coordinatore Costante Martinucci, da Franco Antonio Salvoni, Antonio Fanucchi e Adelmo Fantozzi.
L’attenzione si è concentrata sui bisogni sanitari e sociali degli anziani, con particolare riferimento ai pensionati provenienti dal mondo dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura. Il Cupla ha sollecitato risposte concrete alle esigenze del territorio, indicando tra le priorità i progetti di inclusione e socializzazione per contrastare la solitudine e le iniziative per promuovere l’invecchiamento attivo, valorizzando il contributo degli anziani alla vita della comunità.
Al termine dell’incontro, Martinucci ha dichiarato: “Esprimiamo un sincero apprezzamento per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata dagli assessori Bernardini e La Vigna. Hanno preso a cuore fin da subito i temi complessi che abbiamo sottoposto alla loro attenzione. Questo incontro rappresenta un passo importante per costruire una rete di protezione sociale sempre più vicina ai cittadini e capace di ascoltare la voce di chi ha trainato per anni l’economia del nostro territorio”.
Il confronto ha avviato un percorso di collaborazione tra il coordinamento e l’amministrazione comunale altopascese, con l’obiettivo di monitorare l’efficacia dei servizi socio-sanitari e sviluppare nuove tutele per la terza età.