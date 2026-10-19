Capannori, procedono i lavori per lo skatepark: montata la struttura di copertura

Continuano speditamente i lavori per la costruzione dello skatepark situato all’interno del Bosco Urbano (in fase di realizzazione) nella zona tra via dei Colombini e via della Piscina a Capannori , ovvero tra la piscina comunale e la mensa dell’Ente. Nei giorni scorsi è stata montata la struttura di copertura e l’inaugurazione è prevista entro la fine dell’anno.

“Siamo molto soddisfatti per l’andamento dei lavori per la realizzazione dello skate park che sarà l’unica struttura di questo genere in Toscana ad essere coperta e quindi utilizzabile durante tutto l’anno – afferma il vice sindaco, Matteo Francesconi – L’intervento sta procedendo celermente e sarà ultimato entro l’anno. Con lo skate park stiamo creando un nuovo, importante spazio per lo sport, il divertimento e la socializzazione rivolto soprattutto ai giovani, ma non solo, nel centro di Capannori, quindi in una zona baricentrica del nostro territorio, affinchè possa essere utilizzato da tutti. Spesso si parla di mancanza di luoghi di aggregazione per i ragazzi e le ragazze ed ecco che la nostra amministrazione risponde concretamente alle esigenze delle nuove generazioni. Lo skate park, realizzato grazie anche ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ringraziamo, sarà un luogo dove fare sport e divertirsi in mezzo al verde poichè è situato all’interno del Bosco Urbano in fase anch’esso di realizzazione”.