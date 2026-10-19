Una piazzetta a Spianate per ricordare il professor Mario Graev

Una storia di vita segnata fin dall’infanzia da difficoltà e sofferenze, diventata nel tempo una storia di riscatto, di studio e di profondo attaccamento a una comunità.

Spianate ha reso omaggio al professor Mario Graev (1925-2019), medico legale e già ordinario all’università di Firenze, intitolandogli la piazzetta antistante lo Spazio Sagra della frazione. La cerimonia si è svolta sabato 17 ottobre, alla presenza della sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, della figlia del professore, Aida Graev, e dei rappresentanti delle associazioni promotrici dell’iniziativa: Pro Loco Spianate, Fratres Spianate, Asd Spianate Calcio e Centro Commerciale Naturale di Spianate. Un momento di memoria collettiva per ricordare una persona che ha sempre mantenuto un legame profondo con la frazione.

L’intitolazione nasce infatti da una precisa richiesta avanzata nel giugno 2024 dalle associazioni di Spianate, sostenuta anche dalle firme di numerosi cittadini e accolta dall’amministrazione comunale, che ha portato a compimento l’iter autorizzativo nel luglio 2026.

Mario Graev da piccolo fu affidato piccolissimo dalla madre, di origine russa, a una balia che viveva proprio a Spianate per proteggerlo dalle difficoltà e assicurargli un futuro migliore.

La sua infanzia fu segnata dalle difficoltà, ma anche da un forte senso di comunità che ha attraversato tutta la sua esistenza. Esperienze che accompagnarono il suo percorso umano e che rendono ancora più significativo il rapporto costruito con questa comunità, diventata per lui un luogo degli affetti e dell’appartenenza.

Anche negli anni della maturità tornava frequentemente a Spianate, mantenendo rapporti stretti con alcune delle persone più attive nella vita sociale e associativa, in particolare con il mondo dei Fratres, e contribuendo al giornalino La Voce di Spianate. Nato nel 1925 e scomparso nel 2019, Graev è stato una figura autorevole della medicina legale italiana. Dal 1975 fino al pensionamento è stato professore ordinario all’Università di Firenze.