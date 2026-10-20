“Alleggerire la viabilità in via di Carraia”. L’ordinanza sulla circolazione dei mezzi pesanti

Il Comune di Capannori è pronto ad emanare una nuova ordinanza per regolamentare il passaggio dei mezzi pesanti in via di Carraia, nelle frazioni di Toringo, Parezzana e Carraia.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di alleggerire la viabilità, rendendo permanenti le modalità di gestione del traffico già previste dal precedente provvedimento. Le disposizioni prevedono per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate non adibiti a trasporto di persone la circolazione con senso vietato a fasce orarie, il divieto di transito tutti i giorni in orario notturno e il divieto assoluto di transito il sabato, la domenica e negli altri giorni festivi.

Più nel dettaglio l’ordinanza stabilisce il divieto di accesso dei mezzi pesanti dalle 6 alle 14 per la direzione est-ovest (da Capannori verso Lucca) e dalle 14 alle 22 per la direzione ovest-est (da Lucca verso Capannori) e il divieto di transito tutti i giorni in orario notturno dalle 22 alle 6, e per tutto il giorno il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi.

“Il nostro obiettivo – spiega l’assessore alla polizia locale, Stefano Modena – è quello di alleggerire il più possibile via di Carraia dal passaggio dei mezzi pesanti e di migliorare la qualità della vita dei residenti, per cui, oltre a rendere permanente l’ordinanza sperimentale e ad intensificare il controllo della polizia locale sul suo rispetto, intendiamo attivarci nuovamente con il Ministero, in continuità con la precedente richiesta, per valutare la possibilità di attivare i controlli ed il conseguente sanzionamento da remoto tramite i varchi di videocontrollo del traffico oggi esistenti nelle frazioni di Toringo e di Carraia, alle due estremità di via di Carraia. Ma vogliamo avviare anche un nuovo percorso per rendere ancora più incisiva l’azione di miglioramento del transito dei mezzi pesanti su questa strada. Proporremo infatti alla Prefettura la convocazione di un tavolo tecnico con tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati agli effetti che potrebbero apportare le eventuali ulteriori modifiche del traffico effettuate dalla nostra amministrazione e che potrebbero avere ricadute anche al di fuori dei confini comunali. Attiveremo, inoltre, uno studio di settore, essendo attualmente aperta la fase di redazione del Piano operativo comunale, per individuare soluzioni alternative alla viabilità esistente volte alla riduzione del traffico pesante su questa viabilità”.