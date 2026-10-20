Lo stato dei lavori a Salanetti e i finanziamenti al centro di un consiglio comunale straordinario a Capannori

Su richiesta firmata da un quinto dei consiglieri comunali, è stato infatti convocato un consiglio comunale straordinario e aperto per la giornata di venerdì (23 ottobre) alle 17.

L’assise cittadina si riunirà per discutere dell’unico punto iscritto all’ordine del giorno riguardante la situazione e lo stato di avanzamento dei lavori dell’impianto di Salanetti – destinato al recupero e riciclo di pannolini, pannoloni e assorbenti – e il quadro relativo ai finanziamenti ad esso collegati.