La convocazione|
Lo stato dei lavori a Salanetti e i finanziamenti al centro di un consiglio comunale straordinario a Capannori
Si discute dell’impianto di assorbenti in un’assise aperta venerdì (23 ottobre) con inizio alle 17. C’è la diretta streaming
Il futuro dell’impianto di riciclo di prodotti assorbenti per la persona di Salanetti approda (anche e di nuovo) nell’aula del consiglio comunale di Capannori.
Su richiesta firmata da un quinto dei consiglieri comunali, è stato infatti convocato un consiglio comunale straordinario e aperto per la giornata di venerdì (23 ottobre) alle 17.
L’assise cittadina si riunirà per discutere dell’unico punto iscritto all’ordine del giorno riguardante la situazione e lo stato di avanzamento dei lavori dell’impianto di Salanetti – destinato al recupero e riciclo di pannolini, pannoloni e assorbenti – e il quadro relativo ai finanziamenti ad esso collegati.
La seduta sarà effettuata in modalità mista, in conformità a quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale. Per garantire la piena trasparenza e partecipazione della cittadinanza, i lavori dell’assemblea saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma dedicata dell’ente, Consigli Cloud.