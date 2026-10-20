Porcari, contributi per lo sport per le persone con disabilità e reddito basso. Lamandini: “Vogliamo dare un aiuto concreto alle famiglie”

Un aiuto per rendere lo sport più accessibile alle persone con disabilità e alle famiglie che devono fare i conti con le difficoltà economiche. Il Comune di Porcari apre domani (mercoledì 21 ottobre) le domande per ottenere un contributo sulle spese di iscrizione alle attività sportive sostenute nel 2026. Il termine è fissato all’11 novembre, ma le richieste saranno accolte in ordine di arrivo al protocollo e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

L’intervento è finanziato con fondi comunali: il 75 per cento della somma stanziata è riservato alle persone con disabilità e il restante 25 per cento al sostegno delle famiglie per motivi legati al reddito.

“Fare sport – dice l’assessora al sociale Eleonora Lamandini – significa avere occasioni per incontrare altre persone, coltivare una passione e sentirsi parte di un gruppo. Vogliamo che queste possibilità siano accessibili anche a chi incontra maggiori ostacoli nella vita quotidiana. Per questo il bando riserva alle persone con disabilità la quota principale delle risorse, senza richiedere l’Isee. È un piccolo sostegno alle spese, ma nasce da un impegno preciso: favorire la partecipazione e dare alle persone e alle loro famiglie un aiuto concreto. Invitiamo chi ha i requisiti a cogliere questa opportunità”.

Per accedere al sostegno è necessario essere residenti nel Comune di Porcari e documentare il pagamento della quota di iscrizione per il 2026 a un’attività organizzata da una società affiliata a federazioni sportive nazionali oppure a enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Per le persone con disabilità certificata non è richiesto l’Isee e il contributo può raggiungere un massimo di 500 euro. Per le famiglie che chiedono il sostegno per l’attività sportiva dei figli, invece, occorre un Isee in corso di validità non superiore a 10mila euro. L’importo viene calcolato in base alla fascia economica: con Isee fino a 3mila euro è previsto il rimborso del 60 per cento della spesa, fino a un massimo di 210 euro; da 3.000,01 a 6mila euro il 45 per cento, fino a 155 euro; da 6.000,01 a 8mila euro il 35 per cento, fino a 120 euro; da 8.000,01 a 10mila euro il 20 per cento, fino a 70 euro. Per le richieste legate al reddito, l’avviso prevede l’erogazione, nei limiti delle disponibilità, di somme non inferiori a 50 euro ciascuna.

La domanda deve essere compilata sul modulo predisposto dal Comune, firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità e dagli allegati richiesti. Può essere consegnata a mano all’ufficio protocollo, in piazza Felice Orsi 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure inviata tramite Pec all’indirizzo comune.porcari@postacert.toscana.it. In questo secondo caso, l’invio deve partire da una casella di posta elettronica certificata.

L’avviso e la modulistica saranno disponibili sul sito del Comune, all’albo online, nella sezione Amministrazione trasparente e nella pagina dedicata agli incentivi per l’attività sportiva. Chi non riesce a scaricarli può ritirarli alla biblioteca comunale, in via Roma 121, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 19, il sabato dalle 8,30 alle 13.