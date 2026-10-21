Capannori, al via la terza edizione del Festival della Scienza dei Cittadini

Studentato, riciclo tessile e memoria storica: l’appuntamento promosso dal Centro Rifiuti Zero e Zero Waste Italy al Parco Scientifico di Segromigno

Da venerdì 23 a sabato 24 ottobre, il Parco Scientifico di Segromigno in Monte, nel comune di Capannori, ospiterà la terza edizione del Festival della Scienza dei Cittadini. Promossa da Ambiente e Futuro, Zero Waste Italy, dal Centro Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori e dall’Accademia Rz del Mediterraneo, l’iniziativa si conferma un prezioso punto di incontro in cui i saperi informali maturati dal basso si intrecciano con le amministrazioni pubbliche, le università e il mondo della ricerca.

La manifestazione prenderà il via la mattina del 23 ottobre con una serie di incontri dedicati agli studenti del Liceo Scientifico Majorana, incentrati sulla strategia dei 10 passi Rifiuti Zero e sull’impatto dell’industria del fashion e degli scarti tessili, a cui farà seguito una visita ai laboratori di Lmpe. Nel pomeriggio, a partire dalle 16,30, i riflettori si sposteranno sui nuovi progetti del Centro Ricerca Rifiuti Zero, tra cui la presentazione del Calendario Zero Waste 2027 illustrato dal noto fumettista lucchese David Bigotti, in arte Bigo. Verranno inoltre approfonditi il progetto Ri.Para, promosso dal comune di Capannori con il Bonus riparazioni, e il piano per il riciclo dei mozziconi di sigaretta curato in collaborazione con Lmpe.

La giornata di sabato (24 ottobre) si aprirà alle 9 con l’Incontro nazionale degli Istituti Scolastici aderenti al Protocollo Rifiuti Zero, una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di dirigenti scolastici, docenti, artisti ed esperti del settore. Nel pomeriggio, dalle 15, si terrà un momento celebrativo e di analisi sui trent’anni della storica campagna Non bruciamoci il futuro, che portò alla sconfitta del progetto dell’inceneritore di Casa del Lupo e diede il via alla felice stagione di Capannori come comune apripista della strategia Rifiuti Zero.