Festa per gli otto anni della Casa del Popolo di Verciano
Pomeriggio con assemblea aperta, apericena sociale e la musica nel ricordo di Francesco Guccini con Franco Fantozzi e Claudia Del Faloppio
Otto anni di attività, di aggregazione e di impegno sociale nel cuore della frazione.
La Casa del Popolo di Verciano, aperta dalla Società popolare di mutuo soccorso Giuseppe Garibaldi, taglia il prestigioso traguardo degli otto anni, confermandosi punto di riferimento per la sua comunità e per le associazioni del territorio.
Per celebrare questa ricorrenza, l’appuntamento è fissato per domenica (25 ottobre) nella sede di via dei Paoli 22. I festeggiamenti prenderanno il via alle 17 con un’assemblea aperta, momento di confronto e condivisione sul percorso compiuto e sulle prospettive future. A seguire, la serata si accenderà con la musica e le emozioni del ricordo di Francesco Guccini, affidato all’interpretazione di Franco Fantozzi e Claudia Del Faloppio.
Nel corso dell’iniziativa, i partecipanti potranno inoltre condividere un momento conviviale grazie all’apericena sociale organizzato per l’occasione. Un’occasione speciale per rinnovare i legami di solidarietà e partecipazione che da otto anni animano gli spazi della struttura.