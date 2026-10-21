Festa per gli otto anni della Casa del Popolo di Verciano

Per celebrare questa ricorrenza, l’appuntamento è fissato per domenica (25 ottobre) nella sede di via dei Paoli 22. I festeggiamenti prenderanno il via alle 17 con un’assemblea aperta, momento di confronto e condivisione sul percorso compiuto e sulle prospettive future. A seguire, la serata si accenderà con la musica e le emozioni del ricordo di Francesco Guccini, affidato all’interpretazione di Franco Fantozzi e Claudia Del Faloppio.