FolkStudio Festival, c’è lo spettacolo musicale con Andrea Brunini, Alessandro Gatti ed Eil Marchini

Sabato (24 ottobre) alle 21, il FolkStudio Festival torna al Teatro Artè con Beata Eil viaggio di Bruce, spettacolo musicale, comico e teatrale che riunisce Andrea Brunini, cantautore di Borgo a Mozzano reduce dal tour in Giappone, Alessandro Gatti, in arte Beata La Noia, e Eil Marchini. Attraverso canzoni e ironia, i tre artisti raccontano le contraddizioni della società contemporanea.

Il festival si concluderà sabato 31 ottobre con Fra la via Emilia e il West, documentario dedicato a Francesco Guccini, e la partecipazione di Beppe Dati e Marco Fontana, autori e collaboratori del cantautore.

Sabato 17 ottobre il Teatro Artè ha ospitato il convegno Chi decide il futuro della musica?, con Alberto Bertoli, Marco Bachi e Igor Vazzaz, moderati da Igor Santini. Il confronto, arricchito dagli interventi del pubblico e di operatori culturali del territorio, ha affrontato la necessità di fare rete, promuovere occasioni di ascolto e portare la musica anche in spazi non convenzionali.

All’incontro è intervenuta l’assessora alla cultura Claudia Berti, confermando la disponibilità del Comune al dialogo e al sostegno delle iniziative culturali.

“Il FolkStudio crea importanti occasioni di incontro, ascolto e confronto, mettendo in relazione artisti, nuove realtà musicali e pubblico”. ha dichiarato Berti.

“L’obiettivo era creare un momento di dialogo, e questo è stato pienamente raggiunto. Dal confronto sono emersi spunti importanti per fare rete tra le realtà locali e promuovere la musica anche in spazi non convenzionali”, ha sottolineato Igor Santini, moderatore del convegno.

Per Simone Martini, direttore artistico del Festival, il documento nato dall’incontro è una base da cui ripartire: “Vogliamo trasformare le idee emerse in opportunità concrete per la musica e per il territorio”.

La giornata si è conclusa con il concerto-intervista di Alberto Bertoli e Igor Santini, ideato e prodotto dal FolkStudio, che ha registrato il secondo sold out del Festival dopo quello di Eugenio Bennato.

Gli appuntamenti del 24 e del 31 ottobre sono ad ingresso gratuito e prenotazione (non obbligatoria).

Il FolkStudio Festival è promosso dall’associazione per Lammari Aps, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Capannori.