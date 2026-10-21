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FolkStudio Festival, c’è lo spettacolo musicale con Andrea Brunini, Alessandro Gatti ed Eil Marchini

21 ottobre 2026 | 22:52
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di Redazione

Redazione

FolkStudio Festival, c&#8217;è lo spettacolo musicale con Andrea Brunini, Alessandro Gatti ed Eil Marchini

Attraverso canzoni e ironia sabato (24 ottobre) alle 21 i tre artisti raccontano le contraddizioni della società contemporanea

Sabato (24 ottobre) alle 21, il FolkStudio Festival torna al Teatro Artè con Beata Eil viaggio di Bruce, spettacolo musicale, comico e teatrale che riunisce Andrea Brunini, cantautore di Borgo a Mozzano reduce dal tour in Giappone, Alessandro Gatti, in arte Beata La Noia, e Eil Marchini. Attraverso canzoni e ironia, i tre artisti raccontano le contraddizioni della società contemporanea.

Il festival si concluderà sabato 31 ottobre con Fra la via Emilia e il West, documentario dedicato a Francesco Guccini, e la partecipazione di Beppe Dati e Marco Fontana, autori e collaboratori del cantautore.

Sabato 17 ottobre il Teatro Artè ha ospitato il convegno Chi decide il futuro della musica?, con Alberto Bertoli, Marco Bachi e Igor Vazzaz, moderati da Igor Santini. Il confronto, arricchito dagli interventi del pubblico e di operatori culturali del territorio, ha affrontato la necessità di fare rete, promuovere occasioni di ascolto e portare la musica anche in spazi non convenzionali.

All’incontro è intervenuta l’assessora alla cultura Claudia Berti, confermando la disponibilità del Comune al dialogo e al sostegno delle iniziative culturali.

“Il FolkStudio crea importanti occasioni di incontro, ascolto e confronto, mettendo in relazione artisti, nuove realtà musicali e pubblico”. ha dichiarato Berti.

“L’obiettivo era creare un momento di dialogo, e questo è stato pienamente raggiunto. Dal confronto sono emersi spunti importanti per fare rete tra le realtà locali e promuovere la musica anche in spazi non convenzionali”, ha sottolineato Igor Santini, moderatore del convegno.

Per Simone Martini, direttore artistico del Festival, il documento nato dall’incontro è una base da cui ripartire: “Vogliamo trasformare le idee emerse in opportunità concrete per la musica e per il territorio”.

La giornata si è conclusa con il concerto-intervista di Alberto Bertoli e Igor Santini, ideato e prodotto dal FolkStudio, che ha registrato il secondo sold out del Festival dopo quello di Eugenio Bennato.

Gli appuntamenti del 24 e del 31 ottobre sono ad ingresso gratuito e prenotazione (non obbligatoria).

Il FolkStudio Festival è promosso dall’associazione per Lammari Aps, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Capannori.

Per informazioni e prenotazioni www.folkstudiofestival.it.

 