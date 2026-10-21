Pfas e distretto cartario, il Forum Acqua pubblica chiede controlli e dati pubblici

Controlli sui Pfas nelle acque del Serchio e della Piana lucchese, dati accessibili ai cittadini e investimenti per ammodernare depuratori e reti, con responsabilità e tempi definiti. Sono le richieste che il Forum Acqua pubblica e Si-cura rivolge a istituzioni, gestori e imprese dopo l’incontro di sabato scorso (17 ottobre) a Capannori, dedicato al rapporto tra inquinamento, diritti e distretto cartario.

“Ringraziamo le associazioni, i comitati, le consigliere e i consiglieri comunali, gli amministratori e tutti i cittadini intervenuti all’iniziativa su Pfas, diritti umani, distretto cartario e bonifica delle acque. Dal confronto è emersa una convinzione chiara: la qualità delle acque potabili, di quelle utilizzate nei processi produttivi e di quelle restituite all’ambiente deve essere garantita attraverso controlli rigorosi, prevenzione dell’inquinamento e rispetto delle normative. Salute, ambiente e lavoro devono essere tutelati insieme“, esordisce il Forum.

“Le nuove disposizioni europee e nazionali, a partire dalla direttiva Ue 2024/3019 sulle acque reflue urbane, impongono un deciso cambio di passo nella gestione della depurazione e nel controllo degli inquinanti. Non è più accettabile rinviare il monitoraggio dei Pfas nelle acque superficiali, sotterranee e negli scarichi dei depuratori civili e industriali lungo il Serchio e nella Piana lucchese. I dati devono essere pubblici, accessibili e comprensibili a tutti”.

Continua il Forum: “Occorre avviare subito una stagione condivisa di investimenti per ammodernare depuratori e reti, ridurre gli inquinanti, migliorare i processi produttivi e garantire un corretto bilancio idrico del territorio. Il principio europeo ‘chi inquina paga’ deve guidare anche le scelte per il distretto cartario. Le responsabilità economiche degli interventi devono essere chiaramente individuate, evitando che i costi dell’inquinamento ricadano indiscriminatamente sulle bollette dei cittadini”.