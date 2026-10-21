Ricordi ed esperienze diventano racconti: a Gallicano si impara la scrittura autobiografica

Il percorso gratuito è aperto anche ai principianti. In partenza altri due corsi BiblioCare a Montecarlo e Pescaglia

Un corso gratuito per trasformare ricordi ed esperienze personali in un racconto. Aprono a Gallicano le iscrizioni a Raccontarsi tra le righe – Scrittura autobiografica per esprimere il sé, il nuovo percorso di BiblioCare, progetto promosso dalla Provincia di Lucca attraverso BiblioLucca, la rete documentaria delle biblioteche e degli archivi del territorio. Per aderire c’è tempo fino al 24 novembre.

Il corso si terrà alla biblioteca comunale di Gallicano, con quattro incontri in programma il 26 novembre e il 3, 10 e 17 dicembre, sempre di giovedì, dalle 9 alle 13. A condurli sarà Daniele Pierotti, che alternerà tecniche di scrittura narrativa, esercitazioni a partire dalle esperienze dei partecipanti e momenti di lettura e confronto sui testi prodotti.

Al centro del percorso ci saranno le basi della scrittura autobiografica: come raccontare emozioni, ricordi, luoghi e persone, sperimentando stili e linguaggi diversi. Ogni partecipante sarà accompagnato nella costruzione di un proprio progetto autobiografico, esplorando anche le possibilità della scrittura come spazio di espressione e di rilettura del vissuto. Non è richiesta un’esperienza precedente: la proposta è aperta sia a chi comincia sia a chi ha già dimestichezza con la scrittura.

Nel frattempo, si avvicinano le scadenze per altri due corsi gratuiti del progetto BiblioCare, dedicati all’educazione finanziaria e alla cittadinanza digitale.

A Montecarlo le iscrizioni a Spid e Cns: strumenti per diventare un cittadino digitale consapevole si chiuderanno mercoledì 4 novembre. Il corso inizierà il 6 novembre alla biblioteca comunale e punta a fornire competenze pratiche per utilizzare con maggiore autonomia e sicurezza i servizi digitali.

A Pescaglia, invece, sarà possibile aderire fino a giovedì 5 novembre a Economia di genere – Verso una parità nelle opportunità e risorse, rivolto a donne di ogni età e provenienza. Il percorso, tenuto da Eva Fabiani, prevede quattro incontri a partire dal 7 novembre alla Casa delle Idee, in località Giardino a Fiano Loppeglia.

Le tre iniziative fanno parte del programma di formazione gratuita di BiblioCare, finanziato dal Pr Fse+ Toscana 2021-2027.