Terre, frantoi e cultura: Capannori presenta la prima edizione di ‘Olio Nòvo’

Olio Nòvo – Terre, frantoi e cultura dell’olio a Capannori. Nella sede comunale di piazza Aldo Moro è stata resa nota la prima edizione della manifestazione sull’olio delle terre capannoresi. L’hanno presentata l’assessora al turismo, Ilaria Carmassi, il presidente del Centro culturale compitese, Francesco Passaglia, e la presidente dell’associazione ville e palazzi lucchesi, Donna Vittoria Colonna di Stigliano.

Da ottobre a gennaio un calendario diffuso di iniziative promosso dal Comune per valorizzare l’olio nuovo e le eccellenze del territorio. Visite ai frantoi, degustazioni, esperienze gastronomiche, passeggiate tra gli oliveti, incontri culturali e formazione. Gli appuntamenti accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta dell’olio extravergine di oliva appena franto e delle tante realtà che contribuiscono a mantenerne viva la tradizione. Un progetto diffuso, che mette in rete frantoi, aziende agricole, ristoratori, associazioni, produttori e operatori del territorio, valorizzando le iniziative organizzate dai diversi soggetti coinvolti e creando un percorso comune di promozione delle eccellenze locali.

“L’arrivo dell’olio nuovo – afferma l’assessora al turismo, Ilaria Carmassi – segna uno dei momenti più vivi e autentici per la nostra comunità. Questa stagione rappresenta non soltanto il coronamento del lavoro e della passione dei nostri olivicoltori, ma anche una straordinaria opportunità per promuovere il nostro territorio nel segno dell’oleoturismo: per questo abbiamo dato vita alla prima edizione di Olio Nòvo, una manifestazione che vuole trasformare l’eccellenza del nostro olio extravergine in un’esperienza immersiva, dando la possibilità di far vivere da vicino l’emozione della frangitura nei nostri frantoi e far assaporare l’olio nuovo insieme alla tradizione enogastronomica locale espressioni autentiche dell’identità del nostro territorio. L’olio nuovo diventa così il filo conduttore di un racconto collettivo, capace di mettere in relazione le diverse anime del territorio e di far conoscere non soltanto la qualità delle produzioni locali, ma anche le persone, i saperi e le tradizioni che ne costituiscono il valore. Un motivo in più per scoprire la bellezza e i sapori autentici di Capannori”.

“Nel Compitese – spiega Francesco Passaglia, presidente del Centro culturale compitese – portiamo avanti da decenni una tradizione di valorizzazione dell’olio e della cultura olearia. Con la Sagra dell’olio e Frantoi aperti, il 7 e 8 novembre, vogliamo celebrare anche quest’anno uno dei prodotti più rappresentativi del territorio attraverso le visite ai frantoi locali, la degustazione guidata a cura di Slow food e un menu dedicato all’olio extravergine d’oliva. Torna inoltre il contest per premiare il miglior olio, con una novità: due categorie distinte, dedicate alle aziende agricole e agli hobbisti, per valorizzare il lavoro e la passione di tutti i produttori. La partecipazione è gratuita. Siamo convinti che questa manifestazione diffusa dedicata all’olio nòvo rappresenti l’inizio di un percorso sempre più ambizioso, capace di mettere al centro la cultura dell’olio, il gusto e le tradizioni locali, valorizzando le peculiarità del Compitese e il suo patrimonio olivicolo, con caratteristiche che meritano di essere conosciute ben oltre i confini della piana lucchese e della Toscana“.

Il programma

Ad aprire il calendario sarà, sabato (24 ottobre), alle 9,30, l’incontro Il paesaggio olivicolo della Villa Fattoria. Sostenibilità tra cultura tradizionale, innovazione e benessere, in programma alla villa Fattoria Gambaro di Petrognano, nell’ambito delle iniziative per il 40esimo anniversario dell’associazione ville e palazzi lucchesi. Un appuntamento dedicato al valore del paesaggio olivicolo e alle prospettive della sua tutela e valorizzazione, con particolare attenzione al rapporto tra attività agricola, sostenibilità economica, patrimonio culturale e sviluppo del territorio.

Dopo l’apertura affidata a Vittoria Colonna di Stigliano, al sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, e a Brenda Barnini, presidente della commissione turismo della Regione Toscana, si terrà una tavola rotonda moderata dalla giornalista Silvia Toniolo.

Interverranno Nicoletta Ferrucci, docente di diritto forestale e dell’ambiente dell’università di Firenze, Enrico Marone, docente di economia agraria, Mario Mauro, ricercatore di diritto agrario, Giuliana Strambi, prima ricercatrice del Cnr-Iridis, e Francesco Colpizzi, presidente dell’Unione degli agricoltori di Firenze e consigliere di Confagricoltura Toscana. Alle 12,30 sono previsti il dibattito e le conclusioni, con gli interventi di Mario Puppa, vicepresidente della Commissione turismo della Regione Toscana, e Ilaria Carmassi, assessora al turismo del Comune di Capannori. A seguire si terrà una visita al frantoio e alla cantina della Fattoria di Petrognano.

Uno degli appuntamenti centrali di Olio Nòvo 2026 sarà il fine settimana di sabato 7 e domenica 8 novembre, con Frantoi Aperti 2026, l’iniziativa che coinvolgerà il Centro culturale compitese e i frantoi locali di Pieve e Sant’Andrea di Compito. Due giornate dedicate alla scoperta dell’olio appena franto, con visite guidate ai frantoi, degustazioni, appuntamenti gastronomici, incontri di approfondimento e un contest per il miglior olio nuovo, aperto ad aziende agricole e hobbisti.

Sabato 7 novembre, dalle 9 alle 17, sarà possibile visitare il Frantoio sociale del compitese, in via di Tiglio 609A, accompagnati da Emiliano Pardini, esperto di olivicoltura e frantoiano. Durante la giornata sarà possibile conoscere le attività del frantoio e acquistare olio extravergine di oliva nuovo e prodotti del territorio. Domenica 8 novembre il programma si arricchirà di numerose iniziative. Dalle 9 prenderanno il via le visite guidate gratuite ai frantoi del borgo, Alle Camelie e La Visona, con partenze alle 9, alle 10 e alle 11 dal Centro culturale compitese. Ad accompagnare i partecipanti sarà lacopo Mori, esperto di olivicoltura, che illustrerà le caratteristiche della produzione locale e il legame tra gli oliveti, i frantoi e il territorio. Sarà inoltre possibile visitare il Frantoio sociale del compitese dalle 9 alle 12, sempre con Emiliano Pardini.

Alle 11, al Centro Culturale Compitese, si terrà 5 piatti, un filo d’olio, degustazione guidata a cura della condotta Slow food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi, nell’ambito del percorso di avvicinamento a Slow beans. Un’esperienza gastronomica dedicata ai sapori dell’autunno, con cinque preparazioni che metteranno al centro l’olio nuovo e il suo incontro con i prodotti della stagione. I piatti saranno presentati e raccontati da Elena Pardini, presidente della condotta Slow Food e cuoca dell’agriturismo Alle Camelie.

La degustazione sarà gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Dalle 12.30 alle 15 spazio al Pranzo dell’Olio Nuovo, con proposte gastronomiche dedicate alla tradizione locale presso il Centro Culturale Compitese (menù in fase di definizione).Alle 15 si svolgerà l’incontro I valori dell’olivicoltura toscana. Innovazione, criticità, prospettive, con l’intervento dell’agronomo Paolo Scialla. A seguire si terrà la restituzione del panel test Terra madre – Slow food del miglior olio nuovo, con la presentazione delle caratteristiche sensoriali degli oli partecipanti e la premiazione dei vincitori. La valutazione sarà affidata ad assaggiatori certificati iscritti all’albo della Regione Toscana. Il contest è gratuito e aperto sia alle aziende agricole sia agli hobbisti, con due distinte categorie di partecipazione. Per aderire sarà necessario compilare la scheda tecnica, inviarla all’indirizzo centroculturalecompitese@gmail.com con oggetto Contest Frantoi Aperti e consegnare un campione di almeno 250 millilitri di olio entro giovedì 5 novembre. Per le aziende agricole e gli hobbisti della zona è prevista anche la possibilità di concordare il ritiro dei campioni presso le rispettive sedi o abitazioni. Saranno premiati i migliori tre oli di ciascuna categoria, con attestati di riconoscimento e una pianta di camelia. La giornata proseguirà alle 16 con un concerto. Durante l’evento sarà inoltre possibile visitare il Camellietum Compitese, con ingresso a 6 euro. Per la giornata dell’8 novembre è in via di definizione un servizio di navetta gratuita.

Dal 24 ottobre al 15 gennaio, il ristoro della Fattoria di Petrognano – Fattoria Gambaro proporrà un percorso gastronomico dedicato all’olio prodotto nel frantoio della stessa fattoria. Zuppe, farro, crostini al cavolo nero, bruschette e altre ricette tradizionali accompagneranno i visitatori alla scoperta del rapporto diretto tra la produzione dell’olio e la cucina. Nello stesso periodo, anche l’Osteria Canaiolo, in via Pesciatina, proporrà un menù dedicato all’olio extravergine di oliva della proprietà Orsi, valorizzando le ricette tradizionali e i prodotti di stagione. Il bistrot del Ristorante Accasatua Le Ville, a Lammari, offrirà invece a pranzo e a cena un’esperienza particolare, proponendo due oli extravergini provenienti rispettivamente dalle colline settentrionali e meridionali di Capannori. Due produzioni che accompagneranno i piatti dello chef e che, su richiesta, saranno raccontate agli ospiti per approfondirne la provenienza e le caratteristiche. Per tutto il mese di novembre, l’Osteria di Lammari, in collaborazione con la Tenuta di Valgiano, celebrerà l’olio nuovo con un menù speciale dedicato ai sapori dell’autunno e alle ricette della tradizione.

Venerdì 13 novembre, a pranzo, anche il Ristorante Self-Service di Capannori, gestito da Qualità e Servizi, parteciperà con Profumo di frantoio: l’antipasto che racconta Capannori. L’olio nuovo del Frantoio sociale del compitese, già fornitore di Qualità e Servizi per il self-service e le mense scolastiche di Capannori, sarà presentato ai clienti e proposto in degustazione gratuita su un antipasto della tradizione locale. Alle 12 è prevista la presenza di Angelo Giusti, presidente del Frantoio sociale del compitese.

Sempre venerdì 13 novembre, alle 19,45, il ristoro A Bimbotto, a Vorno, ospiterà una serata dedicata alla degustazione guidata di cinque oli del territorio capannorese. A condurre l’incontro sarà Laura Lenzi, agronoma ed elaiotecnica, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche sensoriali dell’olio extravergine di oliva. La degustazione sarà abbinata a un menù dedicato ai piatti della tradizione toscana.

Sabato 14 novembre, alle 20,30, il Bioagriturismo Alle Camelie, a Pieve di Compito, proporrà Il gusto dell’Olio Novo, una cena dedicata all’olio appena franto e alle ricette della cucina contadina del Compitese. Nella stessa giornata, alle 19, è prevista anche un’iniziativa delle Case del Cibo, presso I Diavoletti, dedicata all’incontro tra l’olio nuovo di Calafata e i prodotti e sapori della Garfagnana.

Domenica 29 novembre l’Ostello La Salana parteciperà al percorso con una proposta che unirà gastronomia, musica e arte: un pranzo domenicale con il baccalà e l’olio dell’azienda agricola Calafata, accompagnato da laboratori artistici dedicati all’utilizzo di olio e pigmenti colorati e da momenti musicali ispirati alla terra e alla natura.

A Matraia, l’Alimentari da Severino proporrà esperienze di degustazione che uniranno gli oli extravergini locali alle specialità della norcineria, con possibilità di conoscere i prodotti e le lavorazioni tradizionali. Sono previste proposte durante la settimana e degustazioni guidate il sabato, su prenotazione.

Tra le ulteriori iniziative in preparazione figurano quelle del ristorante pizzeria Tre Tigli, a Sant’Andrea di Compito, che sta definendo per l’inizio di dicembre serate dedicate all’abbinamento tra oli locali del nord con l’azienda agricola Bove e del sud con l’azienda agricola Alle Camelie, e un’altra serata di degustazione di vino e olio e piatti della tradizione lucchese, in collaborazione con azienda agricola Colleverde.

Tra gli appuntamenti del calendario, domenica 22 novembre, dalle 9,30 alle 18, è previsto un tour dell’olio tra le colline settentrionali di Capannori, con l’apertura di aziende agricole e frantoi e la possibilità di degustare gratuitamente l’olio nuovo direttamente nei luoghi di produzione. Il percorso coinvolgerà Azienda Agricola Spadaro, Fattoria Lenzini, Fattoria di Fubbiano, Fattoria Maionchi, Frantoio Gambaro, Azienda Agricola Tonelli, Azienda Agricola Bove, Azienda Agricola La Mimosa e Frantoio Lenzi. L’accesso alle aziende sarà gratuito, con possibilità di raggiungerle autonomamente oppure di utilizzare una navetta gratuita con partenza dal Centro Commerciale Collodi di Gragnano. Sempre il 22 novembre è in programma la Festa della castagna, dell’olio nuovo e dei sapori d’autunno a San Pietro a Marcigliano promossa dall’associazione PerSanPietro.

Domenica 25 ottobre alla Tenuta di Forci ci sarà l’evento L’olio novo a Forci, visita alla scoperta del cuore di Forci e delle sue produzioni con degustazioni. In programma due visite, una alle 11 ed una alle 15. Su prenotazione. Sabato 7 novembre nel pomeriggio in programma una visita alla Tenuta Maria Teresa a Pieve di Santo Stefano con degustazioni.

Sabato 21 novembre nel pomeriggio, sulle colline di Petrognano, è in programma una passeggiata alla scoperta degli erbi spontanei, accompagnata da un esperto locale che guiderà i partecipanti nel riconoscimento delle piante e nella conoscenza delle tradizioni legate al loro utilizzo. Al rientro, l’esperienza proseguirà con una visita frantoio e alla cantina della Fattoria Gambaro, per conoscere da vicino le produzioni del territorio e il legame tra agricoltura, paesaggio e cultura rurale. Sarà inoltre possibile concludere la giornata con una cena a tema dedicata all’olio nuovo presso il Ristoro della Fattoria di Petrognano.

Sabato 5 dicembre è prevista un’apertura del Frantoio di Matraia con visita e degustazione dedicate alla scoperta della produzione dell’olio extravergine di oliva e delle sue caratteristiche. Orari e modalità di partecipazione sono in fase di definizione. Spazio anche alla formazione, con il corso di olivicoltura sostenibile organizzato dal Frantoio sociale del compitese in collaborazione con la Scuola di olivicoltura sostenibile. Il percorso si articolerà in due moduli, il 19 e 20 dicembre 2026 e il 2 e 3 gennaio 2027, con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche negli oliveti.

Nel mese di gennaio è inoltre prevista l’organizzazione di un convegno tecnico di chiusura della manifestazione rivolto ai tecnici del settore e agli olivicoltori del territorio, con la partecipazione di professionisti ed esperti del comparto olivicolo. Un’occasione di approfondimento e confronto sulle tematiche legate all’olivicoltura, con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze, l’aggiornamento professionale e la diffusione di buone pratiche nella gestione degli oliveti. La data, i temi specifici e le modalità di partecipazione saranno comunicati successivamente.

Ad Olio Novo parteciperà anche il maestro d’olio Fausto Borella con due incontri di formazione sull’olio. Altro ospite di rilievo Adua Villa, giornalista, scrittrice, narratrice digitale e sommelieri. Il calendario completo, con gli aggiornamenti, gli orari e le modalità di partecipazione ai singoli eventi, sarà comunicato progressivamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Capannori e quelli delle realtà coinvolte.