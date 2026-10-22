A Capannori parte ‘Parole che proteggono’: un progetto per prevenire la violenza digitale tra i giovani

Promossa dal Comune con Paideia e Naturalmente Bimbi, l’iniziativa offre incontri gratuiti per studenti, famiglie e docenti. Primo appuntamento sabato (24 ottobre) a Piccola Artèmisia

Si intitola Parole che proteggono il nuovo progetto promosso dall’amministrazione comunale di Capannori in collaborazione con le associazioni Paideia e Naturalmente Bimbi, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia.

Un percorso educativo per la prevenzione della violenza, inclusa la violenza digitale, rivolto alle nuove generazioni. L’iniziativa si articolerà in una serie di incontri rivolti a minori, docenti, genitori, associazioni e cittadinanza tutta, che si svolgeranno al centro per le famiglie Piccola Artèmisia e nelle scuole.

Obiettivo del progetto è anche promuovere l’uso della comunicazione non violenta (Cnv) attraverso l’acquisizione e l’utilizzo del suo linguaggio specifico. Il progetto prevede una serie di incontri gratuiti rivolti in particolare ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado e del liceo Majorana, che potranno frequentare anche un percorso base di educazione digitale.

Il primo incontro è in programma sabato 24 ottobre alle 15,30 al Centro per le famiglie Piccola Artemisia e avrà come tema ‘Online, adulti troppo presto: tra adultizzazione e adescamento, il web terreno fertile per violenza e dipendenza”.

“Questo nuovo progetto si inserisce nel percorso che abbiamo avviato da tempo, anche in collaborazione con le scuole, sulla necessità di promuovere un uso consapevole del digitale tra i più giovani – afferma l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti -. Più nello specifico l’iniziativa Parole che proteggono vuole promuovere un percorso educativo che coinvolge scuola, famiglie e comunità per prevenire la violenza e in particolare la violenza digitale che si esplicita, ad esempio, attraverso il cyberbullismo, ma anche con molte altre forme per favorire il riconoscimento precoce dei segnali di rischio e di disagio nei minori e rafforzare in loro competenze di autoprotezione, consapevolezza e richiesta di aiuto. Allo stesso tempo sarà promossa la comunicazione non violenta quale strumento per migliorare la qualità delle relazioni interpersonali, incrementare la cooperazione e creare maggiore benessere tra le persone, tanto nell’ambito familiare e privato quanto in quello scolastico e pubblico ingegnere”.