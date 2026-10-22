Strade, sicurezza e decoro urbano: via libera alla variazione di bilancio dal Consiglio comunale di Capannori

Più risorse per la sicurezza stradale e il decoro urbano, la sicurezza urbana e le nuove progettazioni. Le prevede la variazione di bilancio di previsione 2026-2028, per l’anno in corso, approvata martedì scorso dal consiglio comunale. Al documento di programmazione finanziaria ha lavorato l’assessora al bilancio Silvana Pisani che lo ha illustrato all’assemblea consiliare.

“Questa variazione di bilancio applicata nell’ultima parte dell’anno rappresenta una presa di responsabilità e di concretezza amministrativa, oltre che di programmazione strategica, a dimostrazione che il bilancio è il motore politico ed economico attraverso cui diamo risposte concrete ai bisogni della nostra comunità- spiega l’assessora Pisani-. Nelle scorse settimane abbiamo portato avanti un lavoro certosino: abbiamo analizzato e verificato puntualmente ogni singolo capitolo di spesa per non lasciare risorse immobilizzate, stornandole, ritenendo che probabilmente non sarebbero state utilizzate nei tempi necessari, consentendoci quindi di riallocare subito il denaro dove serve di più e dove può produrre un impatto certo e immediato. In particolare abbiamo stanziato maggiori risorse per asfaltature, sicurezza stradale e decoro urbano, in particolare la cura del verde, andando a recepire le richieste dei cittadini e del territorio. Parallelamente alla sicurezza stradale abbiamo messo al centro la sicurezza urbana prevedendo di installare nuove telecamere di videosorveglianza e lettura targhe”.

“Dopo aver investito in questi ultimi anni ingenti fondi del Pnrr principalmente nelle scuole, adesso intendiamo dare avvio a nuovi progetti da realizzare fin dal prossimo anno. Per questo motivo abbiamo incrementato il capitolo legato alle nuove progettazioni. Avere progetti pronti ed esecutivi è la chiave fondamentale per farci trovare pronti ad intercettare finanziamenti e dare immediato avvio a nuovi lavori pubblici. Prepariamo oggi i cantieri del domani“, conclude Silvana Pisani.

Più in dettaglio risorse aggiuntive pari a 240mila euro sono state destinate alla realizzazione di nuovi asfalti e per le manutenzioni portando le risorse disponibili per questo settore a 800mila euro. Inoltre è stato disposto un aumento di 100 mila euro per potenziare il servizio Cantoniere di paese con due squadre sul territorio dedicate a piccoli interventi di manutenzione. Inoltre, 150mila euro sono stati assegnati alla realizzazione di nuovi dossi e alla segnaletica stradale. Per garantire un miglior decoro del territorio la variazione stanzia ulteriori 120 mila euro per la cura del verde.

La variazione di bilancio prevede anche un finanziamenti fino a 50mila euro per l’acquisto e l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e lettura targhe da dislocare nei punti strategici del territorio comunale e agli incroci stradali più problematici. Ed ancora il capitolo legato alle nuove progettazioni è stato portato a 150 mila euro. Infine 150 mila euro sono stati destinati a copertura degli incrementi dei costi energetici e di gestione dei servizi primari mediante l’allocazione del maggior gettito tributario accertato sull’imposta municipale propria (Imu) in modo da garantire il riscaldamento e l’illuminazione adeguati nelle scuole, negli uffici pubblici e nelle strutture sportive e culturali senza gravare sulle tasche delle famiglie.