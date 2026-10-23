Capannori, aperte le iscrizione per il corso di aeromodellismo tenuto da Kosmoplane

Al via le iscrizioni per il nuovo corso di aeromodellismo tenuto dall’associazione Kosmoplane rivolto ai ragazzi dagli 8 anni in su che si tiene il lunedì ed il venerdì dalle 17 alle 19 nel laboratorio Kosmoplane di Piazza Aldo Moro (dietro il Comune). Nel laboratorio i ragazzi hanno l’opportunità di costruire il proprio aeromodello, dal primo aliante in balsa e Depron, il ‘Balsetta’, fino ai modelli più impegnativi a elastico. Poi lo fanno volare. Lavorando imparano manualità, matematica e i principi del volo. Non serve esperienza: piani di costruzione, materiali e attrezzi sono messi a disposizione dall’associazione. L’assessora alle politiche giovanili, Claudia Berti nei giorni scorsi ha fatto visita al laboratorio per vedere da vicino questa esperienza. Ad accoglierla Federico Vassallo, presidente dell’associazione, Iacopo Pegonzi, vicepresidente e Samuele Vassallo, membro dell’associazione.

“Come assessora alle politiche giovanili, vedere un’associazione di ragazzi che si attiva, crea spazi di aggregazione sani e trasmette competenze e passioni è una grande soddisfazione – dice Berti -. Questa esperienza è la dimostrazione che quando ai giovani vengono dati fiducia e spazi, nascono cose straordinarie. In un’epoca in cui si sente spesso dire che le nuove generazioni passano troppo tempo davanti agli schermi o disconnessi dalla realtà, questi giovani dimostrano esattamente il contrario. Come amministrazione comunale continueremo a sostenere le realtà associative e i progetti che mettono i giovani al centro, valorizzando la curiosità, l’ingegno e la voglia di stare insieme. Auguro a tutti questi ragazzi di far decollare non solo i loro aeromodelli, ma anche i loro sogni e le loro aspirazioni con la stessa cura, pazienza e passione che stanno mettendo in questo corso”.

I ragazzi lavorano con istruttori giovani, tutti sotto i 25 anni, e con istruttori esperti che praticano l’aeromodellismo da molti anni. L’associazione Kosmoplane è stata fondata nel 2023 da sette ragazzi sotto i 23 anni, alcuni dei quali atleti della nazionale di Volo Libero, come evoluzione dell’ex Progetto Aeliante, trainato da Benito Bertolani. È un modello di educazione fra pari premiato dal Comune di Capannori con il Premio Capannori, Città del futuro nel 2024 e dall’Associazione dei Comuni Virtuosi con il premio Giovani virtuosi in Comune nel 2026.