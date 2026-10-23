Il Comune di Capannori offre un servizio di navetta gratuito per il Lucca Comics

Il trasporto sarà attivo l’1 novembre dalle 8,26 fino alle 20,26. Nei giorni feriali sarà possibile raggiungere la città con il bus n.6

In occasione di Lucca Comics & Games, in programma a Lucca dal 28 ottobre all’1 novembre, l’amministrazione comunale di Capannori ha istituito per domenica 1 novembre, un servizio di navetta gratuito per raggiungere Lucca, effettuata dal bus n.6. La navetta fa capolinea in piazza Aldo Moro, di fronte al Municipio. L’obiettivo è facilitare lo spostamento dei cittadini e delle persone che si trovano sul territorio di Capannori che sono interessati a partecipare alla manifestazione.

Il servizio di trasporto pubblico gratuito sarà attivo dalle 8,26 fino alle 20,26, con frequenza ogni mezz’ora, e partirà da piazza Aldo Moro per raggiungere il parcheggio Palatucci.

Le principali fermate in direzione Capannori-Lucca sono: piazza Aldo Moro, via del Popolo, via della Madonnina, via Romana, Ospedale San Luca, via Dante Alighieri, viale Castracani, viale Marconi, Itc, via Barsanti e Matteucci, parcheggio Palatucci. Le principali fermate in direzione Lucca-Capannori sono: parcheggio Palatucci, viale Carlo Del Prete, viale Marconi, Itc, viale Castracani, via Dante Alighieri, Ospedale San Luca. Le corse partiranno dal parcheggio Palatucci in direzione Capannori ogni mezz’ora a partire dalle 8. L’ultima corsa da Lucca in direzione Capannori è in programma alle 20.

Nei giorni feriali della manifestazione – mercoledì (28 ottobre), giovedì (29 ottobre), venerdì (30 ottobre), sabato (31 ottobre) – sarà possibile raggiungere Lucca con la consueta navetta n.6 (a pagamento) con frequenza ogni 30 minuti. Prima partenza da Capannori alle 6,56 e ultima partenza alle 20,26. Dal 28 ottobre all’1 novembre saranno utilizzati bus sdoppiati di 18 metri da 150 posti, al fine di soddisfare l’ampia richiesta, dotati di pedana per l’accesso delle persone con disabilità.