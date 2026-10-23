Lavori oltre il termine all’impianto fotovoltaico di via Forabosco: il Comune intima lo stop

Il termine per completare l’impianto fotovoltaico di via Forabosco è scaduto il 16 settembre, ma oltre un mese dopo erano ancora in corso i lavori per installare i sostegni dei pannelli. Il Comune di Porcari intima quindi alla Woo Società Agricola di fermare i lavori. Lo fa nella comunicazione inviata ieri (22 ottobre), con cui gli uffici indicano anche le ragioni per respingere la richiesta della società di ottenere altri 180 giorni per completare l’intervento.

L’amministrazione aveva già riconosciuto una proroga di 162 giorni, per compensare i periodi di sospensione legati al precedente provvedimento comunale, poi annullato dai giudici amministrativi. Il termine era così arrivato al 16 settembre, data riportata anche sul cartello di cantiere. La nuova richiesta della società è stata presentata il 20 ottobre, quando la scadenza era già trascorsa.

Gli accertamenti del Comune documentano lo stato dell’intervento: in un video del 15 settembre il terreno risultava ancora privo di pali e pannelli; al sopralluogo di lunedì (19 ottobr)e era invece in corso l’infissione dei sostegni. Nella comunicazione gli uffici intimano alla società di non proseguire le opere, essendo scaduto il termine per realizzarle.

La società ha motivato la richiesta di proroga con l’incertezza provocata dal giudizio d’appello promosso dal Comune. Gli uffici tuttavia respingono questa motivazione: l’appello non aveva sospeso la sentenza favorevole a Woo e non impediva quindi di lavorare. La stessa società aveva avviato le opere mentre il giudizio era ancora in corso.

Il Comune ha inoltre avviato il procedimento per accertare formalmente la perdita di efficacia del titolo per la parte dell’impianto non completata. Il suo completamento richiederebbe quindi un nuovo titolo, da valutare secondo le norme vigenti.