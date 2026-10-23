Torna ‘Halloween Celebration Carnival’ alla Villa Reale di Marlia: ecco il programma completo

Halloween Celebration Carnival giunge alla sua trentaduesima edizione. Dalle 16 alle 2 del mattino un’esperienza immersiva unica al mondo tra parate, circo, rock, tradizioni popolari, mongolfiere e show pirotecnici sul lago. Oltre 500 artisti, 4 tendoni circensi, spettacoli mozzafiato ed un maestoso spettacolo pirotecnico sul lago. Il 31 ottobre la storica Villa Reale di Marlia si trasformerà nuovamente nel palcoscenico di Halloween Celebration Carnival confermandosi come il più grande e suggestivo evento onirico dedicato alla notte di Ognissanti sul territorio nazionale e internazionale.

La proposta musicale di quest’anno spazia attraverso molteplici generi ed è arricchita dalla presenza di ben 9 postazioni Dj disseminate nel parco oltre a 7 location coperte che garantiranno lo svolgimento continuo della manifestazione anche in caso di maltempo. Tra i nomi di spicco sul fronte live si esibiranno gli Animaux Formidables, esplosivo duo garage fuzz noise mascherato da creature feline noto per il suo sound viscerale e grezzo insieme a Gli Atroci, storica band metal demenziale celebre per le sue parodie ironiche e le sue scatenate scenografie. Sul palco saliranno anche i No Good, formazione punk rock carica di adrenalina capace di unire l’attitudine del punk al pop, gli Zebra Tso che fondono sonorità elettroniche e synth ed i Fiesta Alba, eclettica band romana dal sound graffiante tra math rock ed elettronica. Grande attesa per il ritorno di H.e.r., la celebre violinista e performer che proporrà una nuova e affascinante esperienza artistica e sensoriale a grande richiesta del pubblico insieme a formazioni molto amate come la Gaudats Junk Band, gli Hot Cherry e la Manolo Strimpelli Nait Orkestra.

In un perfetto connubio tra leggenda e ricerca culturale tornano a sfilare tra le siepi i misteriosi Krampus mentre la vera novità folkloristica di quest’anno sarà la presentazione ufficiale degli Streghi di Lucca e Garfagnana, un gruppo arcanamente evocativo ideato da Halloween Celebration e Loga Studio per valorizzare le antiche tradizioni e i miti del territorio lucchese su scala locale e nazionale.

Grande trepidazione anche per Crea Fx, eccellenza nel settore degli effetti speciali teatrali e cinematografici che firma il progetto CreHatureX con la realizzazione in tempo reale di un personaggio integralmente truccato tramite protesi ed effetti speciali destinato a diventare il manifesto vivente dell’evento. Il mondo cosplay e horror performer potrà partecipare alla celebre Black Parade di Hc Cosplay supervisionata da Massimiliano Poggi e realizzata in collaborazione con Lucca Comics & Games.

Le meraviglie circensi popoleranno ben 4 tendoni da circo che ospiteranno le esibizioni di Circo Atlantis, Grioni e Krom prima di trasformarsi nei palchi dei concerti serali.

Tra le grandi attrazioni si registra il ritorno del Blink Circus, in tournée da oltre quattro anni in Europa con lo spettacolo d’arte in miniatura Immaginarium posizionato nell’area del lago, e la nuova esibizione del Circo degli Orologi curato dalla Compagnia Steampunk Evolution. Non mancheranno 4 bande in parata circense, street band itineranti ed artisti del fuoco come il Drago Nero, Lunatik Circus e la Chimica del Fuoco oltre a interventi di street art, spettacoli teatrali, rievocazioni storiche e danza onirica. Per gli amanti dell’adrenalina debutta inoltre la nuovissima Escape Car, una speciale escape room a tempo allestita direttamente dentro un’auto grazie alla collaborazione tra MysteryCar e Cupra Tuscania Auto.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà la rievocazione e lo spettacolo Lucida Notte dove la leggendaria nobildonna Lucida Mansi uscirà simbolicamente dagli inferi accompagnata da Satana alla Torre dell’Orologio guidando un lungo e solenne corteo attraverso il parco fino ai prati della tenuta. In quel momento prenderà il via il maestoso spettacolo pirotecnico sul lago L’Ira di Lucifero, curato dal maestro pirotecnico Diego Bertoli Barsotti, che illuminerà di incanto e meraviglia l’intera Piana di Lucca prima che Lucida finisca il suo tragico viaggio sprofondando nelle acque del lago. Per chi desidera ammirare questo incanto dall’alto, la maestosa Mongolfiera des Mirages si solleverà sul parco offrendo una vista panoramica mozzafiato su Villa Reale e sulle luci circostanti.

Oltre alla ricca offerta artistica l’area enogastronomica comprenderà oltre 20 postazioni street food di qualità spaziano dalla cucina tipica toscana al cibo indiano, messicano ed internazionale con opzioni gluten free affiancate da birrifici artigianali e cocktail bar. Tra le aree coperte spicca la grandissima Scuderia dove a partire da mezzanotte scatterà la travolgente Dance Macabre che proseguirà fino alle 2 del mattino.

L’evento é pensato anche per i piú piccoli e per le famiglie dato che fin dalle ore 16 prenderanno il via gli spettacoli di Ridolina e Clown Bussola, i laboratori di origami di Silvia Talassi e il TruccaCorner, prima che alle 18 parta la sfilata di Jack il Re delle Zucche verso Il Mondo di Jack, La Via delle Zucche.

Atmosfere intrise di magia avvolgeranno ogni angolo della tenuta, dal Giardino dei Limoni alla Grotta di Pan, fino alle scene piene di fascino nel bosco del Teatro di Verzura, arricchite dalla Fiera di Lombroso con il suo strano mercato per strani mortali e la Via dei Consulti con postazioni dedicate all’arte divinatoria.

“Rinnoviamo con soddisfazione la nostra collaborazione a questa suggestiva manifestazione legata alla festa di Halloween ogni anno sempre più apprezzata e in grado di proporre novità di grande attrazione per il pubblico – afferma Giordano Del Chiaro, sindaco del Comune di Capannori -. Un evento che rappresenta una originale opportunità di svago e di divertimento con numerosi spettacoli e la presenza di tanti artisti eccezionali che offrono occasioni di intrattenimento per tutti. Al contempo Halloween Celebration Carnival contribuisce alla promozione del nostro bel territorio, e in particolare di Villa Reale”.

“Siamo davvero felici di aprire i nostri cancelli a un evento che nasce da un grande lavoro corale – conferma Michela Fovanna, responsabile di Villa Reale -. Halloween Celebration Carnival è una manifestazione inimitabile e negli anni ha riscosso un successo crescente fino a diventare un appuntamento di interesse internazionale per chi desidera trascorrere la serata più tenebrosa e magica dell’anno in un contesto fuori dall’ordinario, Villa Reale di Marlia, con i suoi scorci mozzafiato, le luci, i colori, la musica e centinaia di artisti pronti ad accompagnarci in un’esperienza unica, in collegamento ideale con l’atmosfera di Lucca Comics & Games“.

“Halloween Celebration negli ultimi anni è diventata un grande contenitore di eventi che mira prima di tutto alla qualità; il Carnival a Villa Reale ne è la testimonianza più limpida – dichiara il direttore artistico Stefano Nannizzi -. Lavoriamo un intero anno per portare con noi i migliori artisti che quest’anno ancora una volta superano le 500 unità, dando modo al pubblico di immergersi completamente in un interminabile spettacolo. Questa forma di lavoro, attenta e professionale, ci ha premiati, portando ad Halloween Celebration Carnival un pubblico proveniente da tutta Italia e da varie parti d’Europa, conclamando l’eccellente risultato svolto dall’organizzazione Loga Studio”.