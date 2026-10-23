Torna la Fiera dell’Ottobre Capannorese di Confcommercio e di Fiva

L’evento, a cura di Confcommercio e del suo sindacato Fiva dei venditori ambulanti, è organizzato in collaborazione con il Comune e in programma nel capoluogo, che vedrà fin dal mattino e per tutta la giornata la presenza di decine di banchi provenienti da tutta la Toscana che metteranno in vendita i più svariati generi merceologici all’insegna della qualità.