Torna la Fiera dell’Ottobre Capannorese di Confcommercio e di Fiva
Al mercato ambulante si affiancheranno l’animazione delle principesse Disney e l’apertura dei negozi
Appuntamento da non perdere domenica prossima (25 ottobre) in via Cardinale Pacini con la tradizionale Fiera dell’Ottobre Capannorese.
L’evento, a cura di Confcommercio e del suo sindacato Fiva dei venditori ambulanti, è organizzato in collaborazione con il Comune e in programma nel capoluogo, che vedrà fin dal mattino e per tutta la giornata la presenza di decine di banchi provenienti da tutta la Toscana che metteranno in vendita i più svariati generi merceologici all’insegna della qualità.
Al mercato ambulante si affiancheranno l’animazione delle principesse Disney e l’apertura dei negozi, con la presenza anche di stand con prodotti dell’artigianato a cura degli Artigiani e Artisti di Pandora.
Gli organizzatori ricordano a tutti gli interessati l’ampia disponibilità di parcheggi gratuiti nelle vicinanze della fiera.