Sognare in grande: Omar Pedrini protagonista ad Artè per dare voce ai dubbi e al futuro dei giovani

Un messaggio forte alle nuove generazioni: la cultura e la musica come risposta al rumore e strumento per orientarsi nelle scelte di domani

Il vuoto può trasformarsi in rumore, possesso, distruzione, oppure trovare una voce nella musica, nella bellezza, nella comunione. È da questa riflessione che prende forma Per una vita piena. Radici in cielo per le nuove generazioni, la serata con Omar Pedrini in programma martedì (27 ottobre), alle 21, al Cinema Teatro Artè di Capannori. L’appuntamento fa parte del festival Oikonomia, Economia e Spiritualità, promosso da Ricostruire la Vita in collaborazione con il comune di Capannori.

Cantautore e chitarrista, cofondatore dei Timoria, Pedrini porterà sul palco canzoni e pensieri rivolti soprattutto ai giovani, ai loro sogni, alle domande sul futuro e alla possibilità di trovare la propria strada anche nei momenti più difficili. Musica e riflessioni si intrecceranno attorno alla ricerca di ciò che dà senso e pienezza alla vita.

A introdurre e concludere la serata sarà padre Guidalberto Bormolini, monaco e antropologo, tra gli ispiratori di Oikonomia e referente scientifico del festival per la spiritualità.

“Abbiamo bisogno di una vita piena – afferma padre Bormolini –. Solo quando la nostra vita è piena, quel vuoto non lo riempiamo con qualcosa di distruttivo. Come stanno evidenziando anche molti esperti del mondo giovanile, forse ciò a cui assistiamo intorno a noi è il tentativo disperato di colmare un vuoto con il fragore, con il rumore degli oggetti spaccati o con il possesso degli oggetti. In realtà, quel vuoto va riempito di armonia, musica, canto, bellezza e comunione. È questo il messaggio che vogliamo portare insieme a Omar Pedrini”.

“Questa iniziativa ha una rilevanza particolare, perché parlare dei giovani e delle loro prospettive è oggi più che mai necessario – afferma l’assessora alle politiche giovanili, Claudia Berti –. È importante accogliere i giovani, con le loro fragilità, che non sono debolezze, ma chiavi di lettura, con i loro sogni e la loro bellezza, e lo facciamo attraverso la cultura, uno strumento che aiuta a far crescere e a rendere più consapevole la comunità. Ringraziamo il festival Oikonomia, Economia e Spiritualità per questa bella opportunità”.

Ad aprire la serata saranno Stefano Romanini, al basso e alla voce, e Nicola Mansueto, alla chitarra e alla voce, della rock band Mexcal, una delle realtà più longeve del rock indipendente bresciano.

L’edizione 2026 di Oikonomia è dedicata alle ragioni e alle religioni della pace e della guerra e invita a interrogarsi sul rapporto tra economia, spiritualità e vita collettiva. Per una vita piena porta questa ricerca dentro le esperienze di ogni giorno: nei vuoti da attraversare, nelle scelte da compiere e nelle relazioni che possono aiutarci a guardare avanti.

Il programma proseguirà il 5 novembre a Lucca con un simposio e dal 13 al 15 novembre a Prato con le giornate del festival tra incontri, workshop e dibattiti.