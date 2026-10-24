SoloDanza cresce e nasce AURA: oltre mille metri quadri dedicati a danza, sport, eventi e benessere

Una storia fatta di passione, sacrifici, successi e continua evoluzione. È da queste solide radici che nasce AURA, il nuovo progetto firmato SoloDanza, realtà presente e consolidata sul territorio da anni, che oggi sceglie di crescere, rinnovarsi e guardare al futuro con una visione ancora più grande.

Non si tratta semplicemente di un trasferimento in una nuova sede, ma di un vero e proprio salto di qualità: la volontà di dare vita a uno spazio innovativo, dinamico e polifunzionale, capace di accogliere persone, idee, passioni ed esperienze diverse.

Domani (25 ottobre) alle 18, in via Sottopoggio, AURA aprirà ufficialmente le sue porte al pubblico, offrendo a tutti la possibilità di scoprire un ambiente di oltre 1.000 metri quadrati, progettato per ospitare danza, ballo, fitness, benessere, eventi, meeting e molto altro.

Un luogo dove ogni passione può trovare il proprio spazio

Alla base del progetto c’è una filosofia precisa: creare un ambiente in cui ciascuno possa sentirsi accolto, valorizzato e libero di esprimere il proprio potenziale.

L’offerta delle attività sarà ampia e trasversale, con percorsi dedicati ai bambini a partire dai 18 mesi, ai ragazzi e agli adulti, senza limiti di età.

Dai corsi per chi desidera avvicinarsi al ballo, alla danza o al movimento per puro divertimento e benessere, fino alla preparazione agonistica per competizioni di basso, medio e alto livello: AURA nasce con l’obiettivo di accompagnare ogni persona nel proprio percorso, rispettandone aspirazioni, capacità e obiettivi.

La vera innovazione non sarà soltanto negli spazi, ma soprattutto nel modo di viverli.

Un ambiente aperto a tutti, dove l’attività amatoriale e quella agonistica possano convivere, dove il divertimento incontri la disciplina e dove lo sport e l’arte trovino il riconoscimento e la qualità che meritano.

L’eccellenza come punto di partenza

Dietro questa nuova realtà c’è l’esperienza dei titolari di SoloDanza, protagonisti di un percorso ricco di successi, prima come atleti e successivamente come insegnanti internazionali nell’ambito della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Un bagaglio di competenze, esperienze e relazioni costruito negli anni, che oggi rappresenta il fondamento di un progetto ancora più ambizioso.

AURA si avvarrà di uno staff altamente specializzato, con professionisti dedicati alle singole discipline, per garantire un insegnamento qualificato, un’attenzione personalizzata e una costante valorizzazione di ogni attività.

A rendere ancora più importante questa proposta sarà la collaborazione continuativa con insegnanti e professionisti di fama mondiale, con l’intento di portare sul territorio opportunità di formazione, confronto e crescita di respiro internazionale.

L’obiettivo è offrire qualità a ogni livello, perché l’eccellenza non deve essere riservata soltanto a chi compete, ma deve diventare un’opportunità concreta per chiunque scelga di dedicare tempo alla propria passione.

AURA: molto più di una scuola di danza

Il nuovo spazio nasce anche con una vocazione che va oltre l’attività sportiva e artistica.

AURA vuole infatti proporsi come una nuova realtà dedicata anche a eventi, incontri, meeting e iniziative, un luogo versatile e contemporaneo, capace di creare connessioni e nuove opportunità per il territorio.

Un progetto che guarda alla condivisione, alla collaborazione e alla possibilità di far incontrare mondi diversi all’interno di un’unica struttura.

“Con AURA vogliamo dare forma a qualcosa che vada oltre il concetto tradizionale di scuola di ballo. Il nostro desiderio è creare un luogo in cui le persone possano incontrarsi, crescere, scoprire nuove passioni e sentirsi parte di una realtà che mette al centro la qualità, la professionalità e il valore umano. Crediamo che il nostro territorio meriti spazi capaci di offrire nuove opportunità e vogliamo contribuire concretamente a questa crescita”.

È questa la visione che accompagna la nascita di AURA: non soltanto uno spazio da frequentare, ma un luogo da vivere.

Domani (25 ottobre) l’inaugurazione aperta al pubblico

L’appuntamento è per domani (25 ottobre) alle 18, in via Sottopoggio, quando SoloDanza presenterà ufficialmente AURA e aprirà le porte della nuova struttura a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino questo progetto.

Un’occasione per scoprire gli ambienti, conoscere la nuova realtà e condividere l’inizio di un percorso che vuole rappresentare un valore aggiunto per l’intera comunità.

Perché AURA nasce da una storia di successi, ma soprattutto dal desiderio di costruire nuove possibilità. Un luogo dove la passione incontra la professionalità, il talento trova spazio per crescere e il futuro prende forma.



SoloDanza cresce. Nasce AURA. E con lei, un nuovo modo di vivere lo sport, l’arte e gli eventi.

SOLODANZA & Aura

Via Sottopoggio

Lucca