Altopascio, Simone Marconi lancia ‘Laboratorio Comune’ con un occhio alle amministrative

Il consigliere: “La mia disponibilità a mettermi in gioco e a candidarmi c’è, a condizione che ci sia un gruppo coeso e competente”

Si è svolto ieri (24 ottobre) ad Altopascio l’incontro di presentazione ufficiale di Laboratorio Comune, il nuovo progetto di cittadinanza attiva promosso da Simone Marconi insieme a un gruppo coeso di sostenitori.

La sala piena e l’attiva partecipazione dei presenti “hanno confermato – dicono i promotori – la forte attenzione del territorio verso un’iniziativa che punta a trasformarsi nel cantiere programmatico per le elezioni amministrative del 2027”.

C’è grande soddisfazione da parte degli organizzatori per l’esito dell’incontro e per la risposta cdella comunità.

“Laboratorio Comune vuole essere un ponte tra le persone e le istituzioni, un luogo in cui idee e partecipazione diventano azione concreta per il nostro territorio”, ha dichiarato Simone Marconi durante il suo intervento, sottolineando la volontà di “invertire la percezione della cosa pubblica come qualcosa di distante o calato dall’alto”.

Durante la presentazione sono stati illustrati i cardini su cui si fonda Laboratorio Comune: ascolto, partecipazione, trasparenza, inclusività, concretezza.

Nel corso della conferenza, Simone Marconi ha affrontato anche il tema delle prospettive politiche per il 2027, precisando la natura del proprio impegno: “La mia disponibilità a mettermi in gioco e a candidarmi c’è, ma a una condizione per me non negoziabile: lo farò solo se ci sarà una squadra che sa esattamente dove andare e cosa fare. Non servono corse in solitaria o candidature di facciata, serve un gruppo coeso e competente. Laboratorio Comune serve esattamente a questo: a costruire prima la rotta, i contenuti e la squadra, e solo dopo le candidature”.

Durante l’incontro è intervenuto anche Francesco Domenichini, uno dei membri del progetto: “Laboratorio Comune rispecchia a pieno quello in cui io e tutti i suoi componenti crediamo fortemente, ossia stimolare la partecipazione attiva da parte dei cittadini, con un occhio particolare rivolto ai giovani, che rappresentano il presente e il futuro della nostra comunità, così da creare una rete capace di risolvere i problemi del territorio e rendere il proprio paese sempre più accogliente e vivibile”.

Presenti tra gli altri membri del gruppo anche Simone Rosamilia e Alessio Rosania.

Diversi sono stati anche gli interventi dei partecipanti alla presentazione, dai quali sono venute fuori problematiche e spunti, in particolare sul tema della viabilità, da cui iniziare a lavorare nei prossimi mesi.