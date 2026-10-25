Stefano Lotumolo dopo la paura in Nepal al teatro Puccini di Altopascio fra fotografia e danze sufi

Venerdì (30 ottobre) alle 21 ci sarà una serata imperdibile al teatro Puccini di Altopascio.

Ospite speciale il fotografo giramondo altopascese Stefano Lotumolo. Lotumolo, classe 1987, è sopravvissuto miracolosamente in Nepal lo scorso agosto alla devastante esondazione di fango e detriti originatasi dal distacco di una gigantesca massa proveniente da un ghiacciaio. Per l’occasione, Stefano fa ritorno a Lucca per presentare l’ultimo capitolo della sua stagione 2026. Una serata a cui tiene particolarmente, in cui la fotografia di reportage incontrerà il misticismo della danza rituale.

Durante l’evento Sorella acqua e il vortice sacro della danza sufi, Lotumolo racconterà l’esperienza vissuta in Nepal durante la devastante tragica alluvione. Ma porterà all’attenzione anche le varie forme che l’acqua ha assunto nella sua ricerca fotografica e progetti che gli stanno molto a cuore. Nello specifico parlerà di ‘vita’ con i progetti idrici con i Maasai in Tanzania. O di ‘spirito’ con il rituale induista del MahaKumbhMela in India ed infine di ‘devasto’ con la drammatica alluvione in Nepal. Sul palco sarà affiancato da Ferah Soul Circle Semà, ospite d’eccezione. Radici italiane e bosniache con identità artistica e spirituale di Francesca Ferah Dalla Bernardina.

Ferah è una danzatrice Sufi ed insegnante e direttrice artistica del progetto Soul Circle. Il nome spirituale Ferah le è stato donato dal maestro Sufi turco Rahmi Oruç Guvenç dopo aver partecipato a un’intensa pratica rituale di 99 giorni e 99 notti. Attraverso il suo progetto, Dalla Bernardina diffonde la cultura millenaria del sufismo in tutta Italia conducendo seminari, ritiri ed eventi dedicati alla forma più pura di questa tradizione.

Da tredici anni, Dalla Bernardina insegna nel dettaglio in tutto il mondo la pratica spirituale sufi e la danza dei dervisci rotanti. Insieme con Lotumolo, cercherà di portare i presenti in quel confine sottile che scorre tra la vita e la morte. Unendo il racconto visivo dell’acqua al vortice sacro della sua danza.