Capannori, approvata una mozione per attivare un centro servizi nella Rsa Don Gori di Marlia

“La popolazione del Comune presenta un progressivo invecchiamento e un crescente bisogno di servizi di sostegno alla persona, di assistenza domiciliare, di attività ricreative e socializzanti e la Rsa di Marlia dispone di spazi e competenze professionali che potrebbero essere valorizzati anche a beneficio della cittadinanza non residente nella struttura – spiega il consigliere Del Debbio -. Per questo, con la mozione proponiamo la creazione al suo interno di un Centro di Servizi in sinergia con quelli già esistenti sul territorio, con l’obiettivo di favorire l’invecchiamento attivo degli anziani residenti, attraverso il rafforzamento della rete sociale e il contrasto alla solitudine e all’isolamento, di fornire spazi e informazioni destinate ai caregiver, di migliorare la fruibilità e l’accesso ai servizi per la popolazione anziana, nonché definire percorsi specifici per gli anziani fragili. Con il centro servizi, inoltre, si potrebbe potenziare l’assistenza socio sanitaria al fine di ridurre anche situazioni di emergenza-urgenza e attivare soluzioni organizzative innovative relative anche all’attività fisica”.