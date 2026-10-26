La proposta|
Capannori, approvata una mozione per attivare un centro servizi nella Rsa Don Gori di Marlia
Il consigliere Del Debbio: “L’obiettivo è favorire l’invecchiamento attivo degli anziani residenti, attraverso il contrasto alla solitudine”
L’attivazione di un Centro Servizi all’interno della Rsa Don Gori di Marlia. Questa è la proposta del consigliere comunale del pd Michele Del Debbio, la cui mozione è stata approvata dal consiglio comunale di Capannori all’unanimità.
“La popolazione del Comune presenta un progressivo invecchiamento e un crescente bisogno di servizi di sostegno alla persona, di assistenza domiciliare, di attività ricreative e socializzanti e la Rsa di Marlia dispone di spazi e competenze professionali che potrebbero essere valorizzati anche a beneficio della cittadinanza non residente nella struttura – spiega il consigliere Del Debbio -. Per questo, con la mozione proponiamo la creazione al suo interno di un Centro di Servizi in sinergia con quelli già esistenti sul territorio, con l’obiettivo di favorire l’invecchiamento attivo degli anziani residenti, attraverso il rafforzamento della rete sociale e il contrasto alla solitudine e all’isolamento, di fornire spazi e informazioni destinate ai caregiver, di migliorare la fruibilità e l’accesso ai servizi per la popolazione anziana, nonché definire percorsi specifici per gli anziani fragili. Con il centro servizi, inoltre, si potrebbe potenziare l’assistenza socio sanitaria al fine di ridurre anche situazioni di emergenza-urgenza e attivare soluzioni organizzative innovative relative anche all’attività fisica”.
Il documento approvato dall’assemblea consiliare impegna il sindaco e la giunta a dare mandato alla Capannori Servizi srl, gestore della Rsa di Marlia, per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’apertura nella struttura comunale di un Centro Servizi e per la costituzione di un tavolo tecnico-politico con la finalità di individuare potenziali servizi utili alla cittadinanza e le relative valutazioni economico-finanziarie.