Censimento Istat a Capannori: ci sono ritardi nella consegna delle lettere

L’ Istat ha comunicato all’amministrazione comunale che a causa di rallentamenti logistici da parte del corriere incaricato dall’Istat, le lettere informative con le credenziali per il Censimento stanno arrivando in ritardo in molte case. Il Censimento coinvolge solo un campione di famiglie, a Capannori sono 930 , e rispondere è un obbligo di legge .

La compilazione del questionario online sarà possibile fino al 6 dicembre. Dal 12 novembre al 23 dicembre, i rilevatori, che a Capannori sono 8, sono chiamati a intervistare le famiglie che fino a quel momento non hanno provveduto a compilare il questionario o hanno provveduto solo parzialmente. Durante questa fase per le famiglie, fino al 6 dicembre, è comunque possibile procedere alla compilazione autonoma via web del questionario. Infine dal 7 al 23 dicembre la compilazione del questionario sarà possibile solo tramite intervista con un operatore comunale o Rilevatore: faccia a faccia a domicilio, al Centro Comunale di Rilevazione, o telefonicamente.