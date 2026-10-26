Il questionario|
Censimento Istat a Capannori: ci sono ritardi nella consegna delle lettere
Il questionario è già compilabile online. Interessate 930 famiglie capannoresi per le quali la risposta è un obbligo di legge
L’Istat ha comunicato all’amministrazione comunale che a causa di rallentamenti logistici da parte del corriere incaricato dall’Istat, le lettere informative con le credenziali per il Censimento stanno arrivando in ritardo in molte case. Il Censimento coinvolge solo un campione di famiglie, a Capannori sono 930, e rispondere è un obbligo di legge.
Per verificare se si è stati campionati è possibile chiamare il Numero Unico Istat 1510, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21, controllare la casella Pec o l’App Io. In attesa della lettera informativa a firma del Presidente dell’Istat con le credenziali, il questionario può essere compilato on-line usando Carta d’Identità Elettronica o Spid.
Questi i passaggi da effettuare: cliccare sul link ufficiale; accedere direttamente con Cie o Spid, compilare e inviare scaricando la ricevuta di avvenuta compilazione.
La compilazione del questionario online sarà possibile fino al 6 dicembre. Dal 12 novembre al 23 dicembre, i rilevatori, che a Capannori sono 8, sono chiamati a intervistare le famiglie che fino a quel momento non hanno provveduto a compilare il questionario o hanno provveduto solo parzialmente. Durante questa fase per le famiglie, fino al 6 dicembre, è comunque possibile procedere alla compilazione autonoma via web del questionario. Infine dal 7 al 23 dicembre la compilazione del questionario sarà possibile solo tramite intervista con un operatore comunale o Rilevatore: faccia a faccia a domicilio, al Centro Comunale di Rilevazione, o telefonicamente.