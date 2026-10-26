Consiglio straordinario su Salanetti, Picchi durissimo: “Il punto più basso della democrazia partecipativa”

Strali del portavoce dei comitati ambientali di Capannori, Liano Picchi, dopo il consiglio comunale aperto di venerdì scorso.

Parole dure arrivano dall’esponente dell’associazionismo: “Da oltre 40 anni mi occupo di temi ambientali ed ho partecipato a svariati consigli comunali, ma ad uno spettacolo come quello di venerdì 23 non mi era mai capitato di assistere – dice – Un sindaco ed una maggioranza che un anno fa avevano sottoscritto e votato un ordine del giorno per garantire costante comunicazione alla cittadinanza e trasparenza amministrativa sull’impianto dei pannoloni, ha fatto di tutto, invece, per affossare e sminuire l’importanza di questo Consiglio, e in un certo senso ci è pure riuscito. Peccato però che riuscendovi, abbia toccato il punto più basso della democrazia partecipativa”.

“Convocata nell’orario più scomodo possibile, il sindaco Del Chiaro ha aperto il Consiglio lamentandosi dell’inutilità del dibattito e imputando alle opposizioni, quasi fosse una grave responsabilità e perdita di tempo, il solo fatto di averlo richiesto – commenta Picchi – Di una gravità senza limiti è invece la sua minaccia di richiesta danni ai cittadini che si oppongono all’impianto dei pannoloni, nel caso che riescano ad impedirne la realizzazione. Addirittura lo stesso presidente di Retiambiente intervenuto on line al dibattito, ha sentito il dovere di prenderne le distanze ribadendo la legittimità delle opposizioni. Nel corso del suo controverso intervento, Del Chiaro ha ribadito che, nonostante la perdita dei finanziamenti Pnrr, il ministero ha comunque garantito che li riassegnerà, e che i lavori finalmente inizieranno. Così facendo ha contraddetto quando dichiarava che i finanziamenti erano già acquisiti e che i lavori erano già iniziati il 7 gennaio scorso”.