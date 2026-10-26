L'evento|
Il premio per le best practice sulla via Francigena per il progetto ‘Joelette & Jubilee 2025’
La premiazione all’associazione Sentieri di felicità venerdì (23 ottobre) ad Avigliana, durante l’assemblea generale dell’Aevf
Il progetto Joelette & Jubilee 2025, promosso dall’associazione Sentieri di Felicità Odv, ha vinto il premio Via Francigena Best Practice 2025 assegnato dall’Associazione europea delle vie francigene (Aevf). La premiazione si è tenuta venerdì (23 ottobre) ad Avigliana, durante l’assemblea generale dell’associazione.
Un riconoscimento importante per un progetto che, nell’anno del Giubileo, ha percorso la via Francigena da Altopascio a Roma, coinvolgendo persone con e senza disabilità, volontari e associazioni, grazie anche all’utilizzo delle joelette, speciali carrozzine da trekking che permettono alle persone con mobilità ridotta di affrontare sentieri e cammini.
Tappa dopo tappa, il progetto ha consentito a molte persone di intraprendere il viaggio, grazie a una rete estesa di associazioni e volontari tra Toscana, Umbria e Lazio.
Grande soddisfazione per l’associazione Sentieri di Felicità Odv e per tutti gli organizzatori, che vedono premiato un lavoro collettivo fatto di impegno, solidarietà e collaborazione tra territori. Un’esperienza che ha dimostrato come il cammino possa diventare uno straordinario strumento di inclusione, incontro e partecipazione, aprendo nuove prospettive per una via Francigena sempre più accessibile a tutti.