Puliamo il Mondo, bilancio ok per Legambiente Capannori e Piana Lucchese

Raccolto un totale di 2.179,1 chili di rifiuti e una media di circa novantanove chili per località. Coinvolte 23 associazioni e 9 scuole

Si è conclusa con uno straordinario bilancio la campagna Puliamo il Mondo 2026, promossa dal Circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese in stretta collaborazione con la Regione Toscana, i Comuni di Capannori e Altopascio, Ascit Spa e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.

L’iniziativa, durata oltre un mese dal 18 settembre al 25 ottobre, ha visto la partecipazione attiva di oltre venti realtà del territorio, tra cui la Commissione Giovani del Comune di Capannori, i Cittadini di Lammari, i Fratres di Matraia, Marlia e Pieve San Paolo, la Sagra dell’oliva dolce, il Circolo Il Colletto, i Gruppi catechismo e giovani di Matraia, l’associazione Presepe vivente Ruota 1990, l’associazione Noi e il Terzo Mondo Odv, il Centro parrocchiale Giovanni Paolo II di Marlia, l’Oratorio Giovanni Paolo II, il Rione Santa Caterina, la Confraternita Misericordia di Marlia, i Marciatori Marliesi, il Centro Culturale Compitese, l’associazione Il Cortile Santa Margherita, l’associazione Officina Futura Aps, l’associazione Odissea, il Gruppo Giovani Guamo, la Comunità parrocchiale di Capannori Centro e il progetto Daccapo.

Dopo la mostra ControNatura della scorsa edizione, il tema centrale di quest’anno è stato Diamogli il giusto peso, una scelta mirata a sensibilizzare la cittadinanza non solo sulla pulizia dei luoghi ma anche sulle abitudini quotidiane di consumo, introducendo la pesa sistematica dei sacchi raccolti ad ogni tappa per mostrare quantitativamente l’incidenza delle attività umane sull’ecosistema locale. I dati complessivi raccontano un impegno capillare e partecipato, articolato in ventidue eventi totali sul territorio, ventitré associazioni e realtà locali coinvolte, dodici località toccate e nove scuole, suddivise in cinque primarie, due secondarie di primo grado e due secondarie di secondo grado, per un totale di 2.179,1 chili di rifiuti raccolti e una media di circa novantanove chili per località.

Durante le uscite sul territorio è stato rinvenuto davvero di tutto, dai rifiuti ingombranti e Raee come frigoriferi, microonde, materassi, lavandini rotti e scarti di materiale edilizio fino a vestiti, scarpe, batterie esauste, una chitarra rotta, servizi di piatti, pannolini, bottiglie di vetro in grande quantità e un’impressionante mole di mozziconi di sigaretta, sufficienti a riempire vari contenitori da tre o quattro litri. Accanto alle raccolte si sono svolti workshop nelle scuole, con brevi lezioni in classe per affrontare il tema dell’impronta umana sulla Terra sia dal punto di vista quantitativo che temporale, lasciando in eredità una profonda consapevolezza e facendo aprire gli occhi ai cittadini sull’impatto quotidiano dei rifiuti.

Il percorso di raccolta ha preso il via venerdì 18 settembre con la scuola primaria di Massa Macinaia registrando dieci chili, per poi proseguire sabato 19 settembre a Capannori Centro con 10 chili, lunedì 21 settembre alla scuola primaria di Capannori con otto chili e giovedì 24 settembre alla scuola primaria di Pieve San Paolo con 11 chili. Le attività sono continuate sabato 26 settembre a Capannori Nord con 160 chili, martedì 29 settembre al liceo scientifico Majorana con 65 chili, giovedì 1 ottobre alla scuola secondaria di primo grado di Lammari, sabato 3 ottobre all’Altopiano delle Pizzorne con 545 chili, a Ruota con trenta chili, a Matraia con 52 chili e a Marlia con 35 chili.