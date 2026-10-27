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Altopascio, Hera Luce gestirà l’illuminazione pubblica: 2.140 punti luce sotto controllo
Firmato il contratto il 19 ottobre: previsti manutenzione, pronto intervento 24 ore su 24 e possibili interventi di efficientamento energetico e innovazione tecnologica
Una nuova fase per l’illuminazione pubblica di Altopascio. Con la firma del contratto avvenuta il 19 ottobre 2026, il Comune ha affidato a Hera Luce la gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione, comprensiva di manutenzione, reperibilità e pronto intervento.
L’accordo prevede la conduzione e la manutenzione degli impianti esistenti con l’obiettivo di garantire continuità del servizio, sicurezza delle infrastrutture e rapidità di intervento, a beneficio dei cittadini e del territorio. L’avvio operativo sarà partire dalla data di consegna degli impianti. Complessivamente, la gestione riguarda 2140 punti luce distribuiti sul territorio comunale, che saranno oggetto di un presidio costante e qualificato.
Il contratto prevede un servizio articolato che comprende la manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti di illuminazione pubblica, con interventi tempestivi in caso di guasto o malfunzionamento, oltre a un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la gestione delle emergenze e la sicurezza della viabilità e degli spazi pubblici.
Sono inoltre previsti interventi straordinari su richiesta dell’Amministrazione Comunale, che potranno riguardare attività di riqualificazione energetica, adeguamenti normativi e tecnologici o interventi su specifiche porzioni dell’impianto.
Grazie a un’organizzazione strutturata e a sistemi di controllo e verifica delle prestazioni, Hera Luce garantirà il rispetto delle normative vigenti, la tracciabilità degli interventi e la continuità del servizio, assicurando standard elevati di qualità e affidabilità.
Per segnalare guasti o malfunzionamenti degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici gestiti da Hera Luce, i cittadini possono contattare il numero verde 800.498.616, gratuito da rete fissa e mobile e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto l’anno. Per le segnalazioni non urgenti è inoltre possibile utilizzare il servizio “Segnala un guasto” disponibile sul sito www.heraluce.it. Un canale diretto per facilitare le comunicazioni, velocizzare la presa in carico delle segnalazioni e garantire un servizio sempre più accessibile.
Nel corso del contratto, Hera Luce potrà inoltre supportare il comune di Altopascio nella gestione di impianti di illuminazione architetturale e soluzioni smart city, contribuendo alla progressiva modernizzazione del patrimonio impiantistico e all’efficienza energetica del territorio.
Negli ultimi 10 anni il Comune di Altopascio ha portato avanti un lavoro di rinnovamento dell’intero sistema di illuminazione pubblica comunale, investendo nella modernizzazione degli impianti, nell’efficienza energetica e nella sicurezza del territorio. Oggi, con l’affidamento del servizio a Hera Luce, l’Ente ha deciso di compiere un ulteriore passo avanti, per garantire servizi sempre più puntuali, efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini.