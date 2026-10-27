Altopascio, Hera Luce gestirà l’illuminazione pubblica: 2.140 punti luce sotto controllo

Firmato il contratto il 19 ottobre: previsti manutenzione, pronto intervento 24 ore su 24 e possibili interventi di efficientamento energetico e innovazione tecnologica

Una nuova fase per l’illuminazione pubblica di Altopascio. Con la firma del contratto avvenuta il 19 ottobre 2026, il Comune ha affidato a Hera Luce la gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione, comprensiva di manutenzione, reperibilità e pronto intervento.

L’accordo prevede la conduzione e la manutenzione degli impianti esistenti con l’obiettivo di garantire continuità del servizio, sicurezza delle infrastrutture e rapidità di intervento, a beneficio dei cittadini e del territorio. L’avvio operativo sarà partire dalla data di consegna degli impianti. Complessivamente, la gestione riguarda 2140 punti luce distribuiti sul territorio comunale, che saranno oggetto di un presidio costante e qualificato.

Il contratto prevede un servizio articolato che comprende la manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti di illuminazione pubblica, con interventi tempestivi in caso di guasto o malfunzionamento, oltre a un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la gestione delle emergenze e la sicurezza della viabilità e degli spazi pubblici.

Sono inoltre previsti interventi straordinari su richiesta dell’Amministrazione Comunale, che potranno riguardare attività di riqualificazione energetica, adeguamenti normativi e tecnologici o interventi su specifiche porzioni dell’impianto.

Grazie a un’organizzazione strutturata e a sistemi di controllo e verifica delle prestazioni, Hera Luce garantirà il rispetto delle normative vigenti, la tracciabilità degli interventi e la continuità del servizio, assicurando standard elevati di qualità e affidabilità.

Per segnalare guasti o malfunzionamenti degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici gestiti da Hera Luce, i cittadini possono contattare il numero verde 800.498.616, gratuito da rete fissa e mobile e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto l’anno. Per le segnalazioni non urgenti è inoltre possibile utilizzare il servizio “Segnala un guasto” disponibile sul sito www.heraluce.it. Un canale diretto per facilitare le comunicazioni, velocizzare la presa in carico delle segnalazioni e garantire un servizio sempre più accessibile.

Nel corso del contratto, Hera Luce potrà inoltre supportare il comune di Altopascio nella gestione di impianti di illuminazione architetturale e soluzioni smart city, contribuendo alla progressiva modernizzazione del patrimonio impiantistico e all’efficienza energetica del territorio.