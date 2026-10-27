Capannori, ‘Pronto Dottore’ è un successo: 500 prenotazioni Cup e oltre 20 visite specialistiche gratuite

Grande successo per Pronto Dottore a Capannori, il servizio promosso dall’amministrazione Del Chiaro che ha permesso di fare oltre 500 prenotazioni Cup in nove mesi di attivazione e oltre 20 visite specialistiche gratuite in circa due mesi. Il progetto, realizzato in collaborazione con le quattro Misericordie e la Croce Verde del territorio e l’Asl Toscana Nord Ovest, ha ottenuto tutte le autorizzazioni regionali necessarie, rendendo la Misericordia di Capannori un presidio sociosanitario a tutti gli effetti. Essendo adesso il servizio attivo in modo completo, il sindaco Giordano Del Chiaro e l’assessora al diritto alla salute Silvia Sarti, il Governatore della Misericordia di Capannori Pietro Bruno, e alcuni medici che offrono volontariamente il servizio di visita all’interno del progetto, hanno deciso di rilanciare il Pronto Dottore.

Pronto Dottore un progetto che vuole supportare la sanità pubblica toscana, considerata un fiore all’occhiello da preservare e valorizzare, realizzando visite specialistiche gratuite per le persone più fragili, ovvero per tutti i cittadini di Capannori che sono in possesso dei requisiti stabiliti: un Isee inferiore a 20 mila euro, i bambini di età inferiore ai 14 anni, le persone che vivono con un familiare con disabilità certificata in condizione di gravità (ai sensi dell’articolo 3 comma 3 L. 104/92) e le persone che usufruiscono dei servizi sociali del Comune.

La segreteria del Pronto Dottore è contattabile chiamando al numero di telefono 0583.1389900, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18. La segreteria svolge anche il servizio di prenotazione Cup per il sistema sanitario, e questo vale per tutti i cittadini, indipendentemente dalla residenza.

“Siamo molto soddisfatti del servizio alla cittadinanza che sta facendo Pronto Dottore e siamo soltanto all’inizio – dice il sindaco Del Chiaro – Grazie all’Asl, alle Misericordie e Croce verde, all’Ordine dei Medici, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e ai tanti medici volontari, siamo il primo Comune in Toscana e non solo a offrire un supporto concreto e reale alla sanità del territorio. La salute è un diritto per tutti e tutte, e pertanto come amministrazione comunale riteniamo si debba garantire di accedere a visite specialistiche gratuite a quelle persone che oggi sarebbero in difficoltà a prenotare una visita nel settore privato. Pronto Dottore nasce con l’obiettivo di ridurre le diseguaglianze di salute, e di collaborare con la sanità pubblica toscana, che è un fiore all’occhiello da preservare e valorizzare. Oggi invitiamo i cittadini di Capannori con i requisti di accesso a utilizzare il Pronto Dottore. Stiamo lavorando per l’apertura del secondo ambulatorio, anche oculistico, alla Misericordia di Marlia”.

“Qui alla Misericordia di Capannori è stato realizzato il primo ambulatorio effettivo, dotato anche di un ecografo – continua il primo cittadino -. Sembrava un utopia invece con tanto impegno e trovando le giuste collaborazioni siamo riusciti a far nascere questo progetto. Inoltre, il bando dell’adesione è stato esteso anche alle professioni sanitarie, infermieristiche e non solo.”

“Grazie ai medici che hanno reso possibile l’andare incontro alle fasce più fragili – afferma l’assessora Silvia Sarti -. Questo è un modo per mettere le loro competenze in un servizio di volontariato”.

“Un progetto che sembrava sfida ma che si è realizzato in maniera concreta – conclude Franco Salvoni, medico di base -. Chiedo ai medici di far diffondere questo servizio per farlo conoscere ad altri medici e alla popolazione. Il bando per aderire al progetto Pronto Dottore, presente sul sito del Comune di Capannori, è sempre aperto. Questo per aiutare le fasce deboli, che rischiano di dover rinunciare a curarsi, questo a causa delle lunghe liste d’attesa o delle difficoltà economica”.