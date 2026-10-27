Donati 1.600 euro alla Misericordia di Camigliano: il successo dell’evento ‘Rock’N’Doc’

Grazie all’iniziativa Rock’N’Doc: cibo, vino e musica svoltasi lo scorso 20 settembre al polo culturale Artèmisia di Tassignano – con l’obiettivo di sostenere le attività della Misericordia Santa Gemma Galgani di Camigliano e il progetto Oasi Santa Gemma, un luogo di incontro, aggregazione e svago aperto a tutta la comunità – sono stati raccolti 1.600 euro. L’evento è stato promosso dal Rotary Club di Montecarlo–Piana di Lucca con il patrocinio del comune di Capannori.

La somma è stata consegnata nei giorni scorsi da Girolamo Morelli, presidente del Rotary Club di Montecarlo-Piana di Lucca, al governatore della Misericordia Santa Gemma Galgani, Daniele Berti, nel corso di un incontro, svoltosi nella stessa sede della Misericordia, al quale erano presenti Francesco Andreini, tesoriere del Club, e la vicegovernatrice della Misericordia, Liana Bianchi.

“Ringraziamo il Rotary Club di Montecarlo-Piana di Lucca, e in particolare il suo presidente, per aver promosso questo evento con il quale sono stati raccolti fondi che destineremo al nostro nuovo progetto Oasi Santa Gemma, con cui intendiamo creare uno spazio di aggregazione e di svago a favore di tutta la comunità. Un grazie anche alle aziende agricole che hanno collaborato all’iniziativa, alla band Easy Riders rock e all’Elettromeccanica e Termoidraulica Bianchi & Csnc di Bianchi Maurizio e Massimo per il supporto dato”.