Altopascio, firmato il contratto decentrato integrativo per il personale del Comune di Altopascio

Con la firma del contratto decentrato integrativo per il personale del Comune di Altopascio, l’amministrazione D’Ambrosio ha rivisto al rialzo le indennità del personale del Comune, ferme da tempo : l’adeguamento ha interessato anche il personale esterno, addetto alle manutenzioni. Sono state inoltre confermate le risorse per garantire al numero massimo di dipendenti previsti dalla legge la possibilità di accedere alle progressioni orizzontali.

“Con questo accordo – commenta il vicesindaco Daniel Toci – investiamo sulle persone che lavorano per il Comune e destiniamo ulteriori risorse per il comparto sicurezza. L’istituzione di un fondo dedicato alle attività straordinarie di pubblica sicurezza e l’aumento dell’indennità di servizio esterno sono segnali importanti di attenzione verso chi opera ogni giorno sul territorio. Senza slogan e senza vuota retorica, crediamo che la sicurezza e il presidio della legalità siano un bene comune, da tutelare con un impegno costante, così come è doveroso valorizzare e sostenere chi lavora all’esterno in condizioni sempre più complesse, a causa dei disagi derivanti dai cambiamenti climatici”.