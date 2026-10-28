La mobilitazione|
Capannori, si raccolgono le firme contro il velo integrale
Appuntamento in piazza Aldo Moro a Capannori con un gazebo di raccolta firme promosso da Fratelli d’Italia
Un gazebo informativo e di raccolta firme si terrà venerdì (30 ottobre) dalle 8,30 alle 12,30, in piazza Aldo Moro a Capannori, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia.
Lo slogan scelto per la campagna è Nessuna resti nascosta, accompagnato dall’appello Vietiamo il velo integrale – Fermiamo l’integralismo islamico.
Durante la mattinata sarà possibile firmare a sostegno delle proposte di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo dichiarato di contrastare l’integralismo islamico e promuovere il divieto del velo integrale. L’iniziativa è organizzata dal Circolo di Fratelli d’Italia di Capannori, che invita i cittadini interessati a partecipare al gazebo per conoscere la proposta e dare il proprio sostegno attraverso la raccolta firme.