Capannori, si raccolgono le firme contro il velo integrale

Durante la mattinata sarà possibile firmare a sostegno delle proposte di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo dichiarato di contrastare l’integralismo islamico e promuovere il divieto del velo integrale. L’iniziativa è organizzata dal Circolo di Fratelli d’Italia di Capannori, che invita i cittadini interessati a partecipare al gazebo per conoscere la proposta e dare il proprio sostegno attraverso la raccolta firme.