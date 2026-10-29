A Capannori aperte le iscrizioni per i corsi di lingua straniera per adulti

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua straniera per adulti, proposti e gestiti dalle Associazioni Amici del Libro e Amici del Melograno, in collaborazione con il Comune. I corsi si svolgeranno al Polo culturale Artèmisia di Tassignano a partire dalla fine di novembre.

Di seguito l’elenco, i costi e gli orari dei corsi: Inglese 50 ore – 225 euro: base – lunedì e mercoledì 18,30-20 – martedì e giovedì 18,30-20; intermedio primo livello – lunedì e mercoledì 20-21,30- martedì e giovedì 20-21,30; intermedio secondo livello – martedì e giovedì 20 – 21,30; Tedesco 40 ore – 185 euro: base- martedì 19-21; intermedio 1 – giovedì 18,30-20; intermedio 2, giovedì 20-21,30; spagnolo 50 ore – 225 euro: base – martedì 18-20, pre-intermedio – mercoledì 20-22; intermedio-martedì 20-22; Russo 40 ore – 185 euro: base- venerdì 19-20,03, pre intermedio – venerdì 20,30-22; Arabo 40 ore 185 euro: base primo livello venerdì 19-21, base secondo livello venerdì 21-23; Giapponese 40 ore – 185 euro: base priomo livello – lunedì 18,30-20,30; base secondo livello – giovedì 18,30- 20,30.