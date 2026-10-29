Ad Artè la rassegna di film per il contrasto alle discriminazioni sessuali e di genere

Tre i film in programma tutti con inizio alle 21 e ad ingresso libero e gratuito a partire da mercoledì 4 novembre

Nel mese di novembre Artè ospiterà una rassegna cinematografica promossa nell’ambito del Progetto Rete Re.a.dy – Regione Toscana in collaborazione con LuccAut, associazione di promozione sociale per i diritti Lgbtqia+ e patrocinata dal Comune sul tema del contrasto alle discriminazioni per l’orientamento sessuale e identità di genere

Tre i film in programma tutti con inizio alle 21 e ad ingresso libero e gratuito.

“La rassegna che proponiamo nasce con un obiettivo chiaro: superare gli stereotipi, abbattere i pregiudizi e promuovere una cultura del rispetto e dei diritti per tutte e tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere – spiega l’assessora alla cultura, Claudia Berti – Le pellicole in programma narrano storie di vita, di affetti e di identità, invitandoci a riflettere su quanto sia fondamentale garantire dignità e pari opportunità in ogni contesto della vita quotidiana. Ringrazio la Rete RE.A.DY per questa iniziativa che vuole contribuire a rendere la comunità sempre più inclusiva”.

Il primo film sarà proiettato mercoledì (4 novembre). Si tratta di Unicorni di Michela Andreozzi (talia 2025-105′) con Valentina Lodovini, Edoardo Pesce e Daniele Scardini. La pellicola ha come protagonista Blu, un bambino di nove anni che sogna di interpretare la Sirenetta. Suo padre Lucio non sa come affrontare le richieste del figlio mentre sua moglie, Elena, tende ad assecondare le richieste di Blu. Il gruppo di Genitori Unicorni, guidato da una psicoterapeuta, sostiene la famiglia in questo percorso.

La rassegna proseguirà mercoledì (11 novembre) con la proiezione di La più piccola di Hafsia Herzi (Francia, 2025-115′) con Nadia Melliti, Park Ji-min.

Il film racconta la storia di Fatima, 17 anni, la più piccola di quattro sorelle che vive in banlieue con la sua famiglia musulmana, unita e affettuosa. È brillante a scuola e viene ammessa alla facoltà di filosofia a Parigi. Lontano da casa, inizia un percorso di emancipazione che la porta a esplorare la sua sessualità e a mettere in discussione identità, fede e desideri.