Altopascio, la piscina in località Riatri non si farà: i terreni verranno venduti

Nei primi anni Duemila il Comune aveva programmato la realizzazione di un nuovo centro natatorio in località Riatri, da realizzare tramite project financing. Per acquisire le aree furono avviate le procedure di esproprio , concluse con accordi di bonaria cessione sottoscritti con tutti i proprietari.

La ditta affidataria, tuttavia, non ha mai dato avvio ai lavori, anche a seguito di un provvedimento della magistratura, estraneo alla vicenda altopascese, che ne aveva bloccato l’operatività. L’amministrazione decise poi di rimuovere l’intervento dal piano delle opere pubbliche, visti gli alti costi e la mancanza di finanziamenti .

Oggi, i terreni sono in stato di abbandono: qualsiasi intervento richiederebbe risorse che il Comune non dispone e non prevede di poter recuperare in futuro. Sono quindi venute meno le ragioni per mantenerli a patrimonio. Le aree sono state inserite nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato dalla giunta il 4 novembre scorso.