Chiude il punto Snai di Lammari in concessione, tre lavoratrici a casa

Dopo mesi di difficoltà e di ritardi nei pagamenti dei fornitori il 15 ottobre è stata staccata la luce. Filcams Cgil sulle barricate

La Filcams Cgil di Lucca denuncia “la gravissima situazione che ha portato alla chiusura dell’agenzia Snai di Lammari e al conseguente avvio delle pratiche di licenziamento delle 3 dipendenti impiegate al suo interno”.

“La gestione del punto Snai in questione – ricorda il sindacato – era stata acquistata da un nuovo gestore nell’autunno 2024. Un’impresa di dimensioni molto inferiori alla società del gruppo Snai che prima gestiva direttamente l’agenzia, fattore che ha determinato un peggioramento delle tutele legali per le 3 lavoratrici, nonostante la garanzia della prosecuzione del rapporto di lavoro. Già all’epoca del trasferimento del ramo di azienda infatti, il sindacato aveva chiesto alle imprese di mantenere le tutele previste dall’articolo 18 dello statuto dei Lavoratori contro i licenziamenti illegittimi, e alla società del gruppo Snai, di prendersi l’impegno di subentrare nuovamente nella gestione, in caso di cessione o chiusura dell’attività. Richieste volte a tutelare le lavoratrici che non furono accolte e che oggi le sottopongono ad una condizione di grave difficoltà”.

“Da qualche mese, l’attuale proprietario dell’agenzia stava mostrando forti segnali di criticità – prosegue Filcams – in modo particolare nel ritardo del pagamento dei fornitori e nei disservizi causati all’utenza, scaricando completamente alle dipendenti l’onere di dover gestire situazioni di imbarazzo e malcontento. Lo scorso 15 ottobre si è interrotta la fornitura della corrente elettrica determinando di fatto la chiusura del punto vendita. Dopo giorni in cui il gestore non si palesava con chiarezza sulle prospettive future, siamo venuti a conoscenza dell’invio delle lettere di licenziamento con effetto dal 27 ottobre”.