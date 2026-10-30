A Capannori il tavolo di coordinamento permanente per l’attuazione del programma Unicef per i bambini

“Come avevamo già evidenziato in occasione dell’adesione al programma la condivisione della nostra amministrazione di questo importante progetto Unicef non è una proclamazione di intenti – spiega l’assessora alle politiche educative Silvia Sarti -, ma un impegno concreto per mettere in atto tutta una serie di azioni con cui vogliamo promuovere l’ interesse dei minori sulla base dei principi enunciati nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, tra i quali, in particolare, il principio di non-discriminazione, il principio del superiore interesse del bambino e dell’adolescente, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e il diritto all’ascolto. Per questo abbiamo deciso di dar vita ad un tavolo permanente trasversale per predisporre una strategia completa e condivisa su infanzia e adolescenza, a partire da un’adeguata raccolta e analisi dei dati sulla condizione a Capannori di tale fascia di popolazione, tradurre in politiche, programmazione e azioni i principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, facendo in modo che trovino spazio adeguato anche nei documenti di programmazione del nostro ente, nonché individuare le priorità e fornire ai vari settori linee di indirizzo per progettare e realizzare forme di opportunità e servizi, in risposta ai bisogni rilevati nella comunità di riferimento. Il tavolo, inoltre, elaborerà strategie per promuovere la partecipazione e l’inclusione di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti alla vita della nostra comunità. Il tavolo manterrà un costante rapporto di scambio e collaborazione con il tavolo di lavoro con la società civile la cui istituzione è anch’essa prevista dal programma”.