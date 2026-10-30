Capannori, Rontani sull’impianto di Salanetti: “Se il progetto fallisce o inquina, chi paga?”

Il progetto per il trattamento dei pannolini a Salanetti torna al centro dello scontro politico a Capannori. A intervenire è Paolo Rontani, consigliere comunale di opposizione del gruppo Capannori Cambia, che dopo il consiglio del 3 ottobre attacca l’amministrazione del sindaco Del Chiaro.

“Il consiglio del 3 ottobre e, soprattutto, il fatto che l’amministrazione Del Chiaro vada avanti senza perplessità sul progetto pannoloni, trascurando le proteste della gente e considerando causa di ritardo i capricci legali del comune di Porcari, è veramente cosa amara – dice Rontani – Se amministrare significa voler ottenere concretamente l’interesse pubblico nel rispetto delle leggi, la politica dovrebbe individuare gli obiettivi e l’amministrazione realizzarli con i mezzi giusti. Però chi paga se il progetto fallisce?”.

Garanzie per la collettività

Per il consigliere la salvaguardia è individuare subito il responsabile finanziario e ambientale. “Per evitare che sia la collettività a pagare per errori commessi da altri – spiega – bisogna applicare il principio europeo chi inquina paga. In un impianto come quello di Salanetti c’è un dovere di fondo: pretendere dal gestore fideiussioni bancarie e polizze assicurative cosiddette catastrofali, da utilizzare in caso di bisogno”.

Rontani ironizza sulle rassicurazioni del sindaco. “Secondo le considerazioni confermate in aula da Del Chiaro non ci sono rischi, la perdita dei fondi del Pnrr sarà rimediata presto e bene, questo progetto costituisce un’ottima soluzione per la piana e per le ambizioni della sinistra capannorese – osserva – Anche i giudici lo hanno confermato, no? Intanto però un piccolo cambiamento in sentenza c’è stato: il ricorso del Comune di Porcari ha acceso un faro contabile sulla fragilità finanziaria attuale, costringendo RetiAmbiente a ridimensionare l’opera, riducendo da 75 a 50 tonnellate al giorno il quantitativo dei rifiuti speciali in transito. Dunque un oggettivo rischio economico-ambientale si ammette che esista”.

RetiAmbiente e i comuni soci

Il consigliere analizza poi la struttura della società. “Troveremo una Spa interamente pubblica, una società in house che, in termini semplici, significa appartenente e controllata da ben 100 comuni del suo territorio, i quali ne sono soci, tra cui Capannori ma anche Pisa, Livorno, Porcari, Pietrasanta – rileva – Come tale garantisce certo di più e meglio che un privato, rischiando tuttavia che una perdita finanziaria consistente, legata magari a investimenti sbagliati, possa riflettersi sui bilanci dei comuni soci e dunque sui cittadini, che vanno a pagare di più. Non credo affatto che ne sarebbero contenti”.

La società scelta per la gestione

Il nodo più critico riguarda l’impresa individuata da RetiAmbiente per gestire i finanziamenti. “Si chiama i-Foria Italia, è una Srl nata nel 2023, con un capitale di appena 12mila euro e due dipendenti – sottolinea Rontani – Ha soltanto quattro soci, di cui solo due sono persone fisiche, mentre gli altri due risultano ancora una Srl e addirittura un fondo di investimento lussemburghese, riferimento spesso ideale per nascondere operazioni e identità diverse. Inoltre, essendo così giovane, non vanta nemmeno bilanci storici che dimostrino la sua solida capacità tecnico-finanziaria in questo settore. Poiché una Srl risponde dei debiti e dei fallimenti che causasse solo nei limiti del proprio capitale sociale, chi paga se questa società sbaglia?”.

Mercato e ambiente

Altre domande riguardano la vendita dei materiali recuperati. “La vendita delle materie seconde, plastica e cellulosa, generata dal riciclo dei pannolini deve coprire i costi di gestione – ricorda il consigliere – ma se il mercato non le assorbe l’impresa va in perdita strutturale. Esistono accordi di filiera precontrattuali firmati, o aziende che si sono impegnate formalmente a questi acquisti per un prezzo minimo garantito? Se non ce ne sono di così definiti, ma soltanto discorsi, chi compra e paga?”.

Infine il rischio ambientale. “L’impianto di Salanetti tratta rifiuti speciali e il rischio di sversamento nelle falde o di emissioni odorigene e tossiche incontrollate esiste sempre – avverte – Se l’ambiente dovesse risultare irrimediabilmente danneggiato, se scattassero fondate cause risarcitorie, chi paga?”.

L’appello al sindaco

Rontani si rivolge direttamente a Del Chiaro. “Caro sindaco, queste non sono soltanto ipotesi, bensì interrogativi pesanti a cui non è stata data risposta concreta nell’ultimo Consiglio, che tu per primo non volevi nemmeno tenere – afferma – I cittadini tutti, invece, la pretendono e tu, per favore, non andare a rifugiarti nel solito silenzio: spiegaci ora. Comunque ricordati, come ti ho già detto venerdì scorso in aula, che il progetto che vuoi realizzare ad ogni costo sarà la tua Caporetto. Senza condizioni e senza appello”.